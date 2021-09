Despiden a doctora de urgencias por hacer esperar a los pacientes mientras hacia la siesta

Dormida y envuelta en una manta, así encontraron a Raisah Sawati, de 33 años, después de que sus colegas notaran que había desaparecido durante su guardia en el Hospital Fairfield, cerca de Bury, Greater Manchester, Inglaterra.

Un tribunal declaró culpable a la trabajadora de la medicina de mala conducta, deshonestidad y desempeño profesional deficiente.

De acuerdo con una nota publicada por The Sun, una enfermera estuvo buscándola y después de llamarla cuatro veces cada 10 minutos, no logró localizarla de inmediato; sin embargo, la halló acostada en el vestuario de mujeres arropada con una manta del hospital.

“Fue la primera vez que recuerdo que un médico había desaparecido en el departamento de urgencias”, afirmó la enfermera en una declaración al Servicio del Tribunal de Médicos.

Raisah Sawati reconoció que está “conmocionada” por la pérdida de su carrera, por lo que apelará la decisión de despido.

Según el Daily Mail no es la primera irregularidad en su carrera. La doctora también le falló a un paciente que murió de insuficiencia respiratoria en un asilo de ancianos; exageró su papel en el tratamiento de un bebé que sufría un paro cardíaco; mintió a sus colegas sobre obtener tiempo para estudiar y sobre sus calificaciones durante una entrevista de trabajo.

One of our juniors Dr Raisah Sawati @RaisahSawati getting her flu jab today, to protect her patients and colleagues #flufighter @wuthnhs @wuthstaff #flu #vaccine #mssw #amu #acutemedicine @judithcullnhs @ruhammaalwin @gayleeeee1 🤩 pic.twitter.com/x9Yt3p3QDX