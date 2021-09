Joven mujer saltó de la ventana de un edificio para escapar de secuestradores: "Querían prostituirme"

¿Qué pasó?

Un terrorífico episodio vivió una joven de 19 años luego de saltar desde la ventana de un edificio al intentar escapar de sus secuestradores.

El hecho se produjo el jueves pasado en la ciudad Antalya, en Turquía, en donde la mujer, identificada como Sirin N.E., se asomó por la ventana de su departamento con el fin de lanzarse al vacío.

En todo momento fue persuadida por los transeúntes para que entrara al domicilio. Sin embargo, estos no sabían que se trataba de un desesperado escape de sus captores, quienes la mantenían cautiva.

La situación quedó registrada en un video que posteriormente se viralizó. En él, se ve a la víctima saltar cerca de 10 metros, cayendo sobre el pavimento y siendo asistida inmediatamente por las personas presentes.

"Querían prostituirme"

El caso lo dio a conocer el medio The Sun, en donde se señala que, una vez que la mujer impactó contra el suelo, le murmuró a quienes la ayudaron: "Me secuestraron y me tomaron como rehén, vinieron de Irán. Querían prostituirme".

Ella agregó que "me torturaron. Me obligaron a tener sexo y lo filmaron, y luego me amenazaron a mí y a mi familia. Sería mejor si me muriera".

Pese a la caída, Sirin sobrevivió, aunque quedó con heridas graves y tuvo que ser llevada a un hospital para ser atendida.

Actualmente se lleva a cabo una investigación para esclarecer el hecho.

Ver cobertura completa