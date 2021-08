"Soy un monstruo y estaré preso 30 años": policía acusado de violar a su hijastra durante 8 años deja aterrador audio

Un estremecedor suceso mantiene en el ojo del huracán a un policía de 40 años, luego que su exesposa realizara una denuncia en su contra por la presunta violación de su hijastra, en la ciudad de Pinamar en Argentina.

Se trata del policía conocido por las iniciales C.E., quien permanece prófugo, pero que hace pocos días le dejó un aterrador audio a su exmujer, con quien tiene dos hijos, asegurándole que no se va a entregar a las autoridades tras la acusación.

¿Cómo habrían ocurrido los hechos?

Los supuestos abusos fueron denunciados la semana pasada por la propia expareja del oficial y madre de la víctima, que ahora tiene 15 años. En esta línea, la adolescente reveló que su padrastro habría abusado sexualmente de ella desde que tenía 7 años, informa Crónica.

Incluso, aclaró que estos hechos ocurrían cuando su madre se retiraba de la casa donde vivían, momento en que el individuo se quedaba solo con la pequeña.

Cabe señalar que al momento en que la mujer concretó la respectiva denuncia junto a su hija, el acusado se rasuró la cabeza, dejó un DVD con fotos familiares y un mensaje, para posteriormente fugarse del lugar.

"Soy un monstruo"

En un audio dado a conocer en el sitio Central de Noticias Madariaga el pasado sábado, se escucha al imputado diciéndole a su expareja que no se va a entregar y que un conductor lo dejó "lejos", específicamente, a unos 600 kilómetros de Madariaga, en Chivilcoy.

"Me subí asustado de que me agarrara tu padre, me agarraran todos y me cag... a palos", comentó el hombre.

De acuerdo a lo anterior, el policía amenazó con quitarse la vida y en paralelo hizo una autocrítica, afirmando que estaba condenado a ir a prisión: "Voy a estar 30 años preso por una pelo... por una aberración. Soy un monstruo".

C.E. cumplía funciones en la 4° Comisaría de Cariló, en Pinamar, aunque había sido removido de su cargo en los últimos meses. En relación con la causa que se investiga, está calificada como "abuso sexual reiterado y quintuplamente agravado".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Ver cobertura completa