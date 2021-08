"Acuérdate que tengo gente en la calle": condenada por crimen de Nibaldo Villegas denuncia amenazas de su cómplice

Johanna Hernández, quien cumple una condena de 40 años por el homicidio del profesor Nibaldo Villegas, señaló haber recibido amenazas de su cómplice y expareja, Francisco Silva.

En conversación con TVN, Hernández indicó haber recibido una videollamada de Silva a través de WhatsApp: "Era un número desconocido y lo contesté, me dice 'hola chanchita, cómo estás' y yo quedé paralizada", sostuvo.

"Me dice que había hablado con una abogada y que para poder reabrir el caso se necesitaban pruebas nuevas, que una podía ser que yo dijera que había mentido en el juicio, que yo había matado a Nibaldo y él había sido solo cómplice, entonces a él le rebajarían los años y que lo mío quedaría como un arrebato y me rebajarían los años", comentó.

Sin embargo, Johanna se manifestó en contra de la proposición, recibiendo una respuesta intimidante de Francisco Silva: "Yo le dije que no lo podía hacer y me dijo 'si tú no lo haces acuérdate que tengo gente en la calle'".

A raíz de lo anterior, el abogado de Hernández señaló que "esos antecedentes se aportaron a través de gendarmería, se hicieron las denuncias respectivas y esto llegó al Ministerio Público, que está realizando la investigación que corresponde. En base a la investigación previa que se está realizando, nosotros presentaremos una querella por amenaza de muerte", indicó.

La vida de Johanna en la cárcel

Johanna está recluida en la custodia Directa de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín en Santiago. En este lugar cumplen condena 5 internas más, por crímenes de alta connotación pública y que remecieron a Chile. Con el fin de resguardar su integrad física, dicha sección se encuentra aislada del resto de la población penal.

La sección fue creada hace más de 10 años luego que llegaron dos casos tristemente célebres: El caso Jeanette Hernández, madre de los hermanos Rojo y María del Pilar Pérez (La "Quintrala"), esta última comparte dormitorio con Johanna Hernández.

En ese lugar también está recluida Natalia Guerra, quien fue parte de la secta de Colliguay y le entregó su bebé a Antares de la Luz, en 2012. De acuerdo a lo señalado por gendarmería, Johanna creó un vínculo afectivo con Natalia.

"Es mi amiga, es una buena persona", comentó Hernández.

