Luis Núñez arriesga cadena perpetua por presunto homicidio: "Me arrepiento de todo lo que hice en mi vida"

Este lunes debía iniciarse el juicio contra el exfutbolista nacional, Luis Núñez, donde arriesga una condena de cadena perpetua por su presunta participación en un homicidio ocurrido en La Legua el 2018.

Desde aquel hecho, el exjugador de Universidad Católica decidió escapar del país y estuvo más de 480 días prófugo de la justicia, cuando fue hallado finalmente en Bolivia el año 2020, cuando pretendía reunirse con su familia. De ahí hasta la fecha, el acusado cumple una prisión preventiva.

En este contexto, la defensa de Núñez solicitó que se suspendiera el proceso judicial que se llevaría a cabo esta jornada para que fuese realizado vía presencial.

"No era un prófugo de la justicia"

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Núñez accedió a contar detalles de los meses en los que estuvo desaparecido y aseguró no considerarse como "prófugo de la justicia".

"Esos casi dos años que yo anduve de esa manera fueron los años más lindos de mi vida porque yo jamás había vivido con mis hijas y con mi mujer. Fue la primera vez que después de tanto tiempo de haber salido de la cárcel, volví con mi mujer y con mis hijas", señaló.

De acuerdo a lo anterior, afirmó: "Yo creo que lo único que me juega en contra a mí es haber sido Luis Núñez. No me fui porque 'ah, yo soy un delincuente y me arranco'. Yo en Bolivia viví como una persona normal, no me conocía nadie. Iba al supermercado y llevaba a mi hija todos los días al colegio".

"No era un prófugo de la justicia. Si yo hubiese vivido escondido, encerrado sin que nadie me viera, no hubiese ido nunca a buscar a mi señora... Fui yo solo a buscar a mi señora al terminal", sostuvo.

"Me arrepiento de todo lo que hice en mi vida"

Núñez también realizó una profunda reflexión acerca de su pasado: "Hoy día, por primera vez en mi vida, me arrepiento de todo lo que hice en mi vida completa. Me arrepiento de haber tirado mi carrera por tonteras".

"Me arrepiento de haber perdido tanto tiempo con gente equivocada. De cuando salí de día libertad de la cárcel para atrás, de ahí me arrepiento, de muchas cosas. De ahí para acá no me arrepiento de nada porque traté de hacerlo bien", indicó.

"Yo no soy culpable"

Por otra parte, y respecto al delito de homicidio por el cual se le acusa y que se habría generado tras una discusión al interior de una vivienda, Núñez aseguró que "si hubiese tenido una pistola en mis manos, sin disparar, una pistola en mis manos, te lo digo y asumo mi responsabilidad y me pongo mis pantalones y si tengo que hacer mis meses por eso, bien, me equivoqué una vez más, pero hoy día no me he equivocado".

"No tendría que estar sentado aquí diciendo que soy inocente. Cómo voy a aceptar una condena si estoy diciendo que soy inocente, no puedo aceptarla. Yo soy inocente... cómo me van a condenar por algo, sería injusto", agregó.

A su vez, dejó en claro: "Yo no estoy diciendo que me crean o que no me crean. A mí me tienen que creer las personas precisas que es mi familia, y lo demás me da exactamente lo mismo".

"Yo no soy culpable, sí estaba en el lugar, pero yo no tengo arte ni parte, pero había 15 o 20 personas más... ¿dónde están todas esas personas? ¿Por qué yo? ¿Porque soy Luis Núñez? ¿Porque fui un exfutbolista?", añadió.

¿Qué dice el abogado defensor?

Juan Hernández, abogado de Nuñez, señaló que los más de 400 días que el exfutbolista estuvo prófugo son agravantes a la hora de enfrentar el juicio.

"Desde el punto de vista penal, esa circunstancia no es una agravante de responsabilidad. A la hora de valorar la prueba, los jueces podrían eventualmente considerarla, al momento de definir una declaración de inocencia o de condena", argumentó.

Sobre el delito que tiene como sospechoso al exfutbolista, el abogado expuso que "los disparos, tanto el que lesionó a una de las víctimas, como el que mató a otra de las víctimas, no fue efectuado por Luis, sino que por el otro imputado. Es eso lo que dicen los testigos en la misma carpeta de investigación".

"La tesis del Ministerio Público es que Luis sería un tipo de partícipe. No sería autor ejecutor del hecho, pero sí habría tenido un grado de colaboración mayor al simple cómplice. La posición nuestra es que Luis no tuvo ningún grado de colaboración tampoco, respecto de la ejecución de un hecho que claramente ejecuta otro", sentenció.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

