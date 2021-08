"¡Cállate o te mato!": Paciente golpea y ataca a una odontóloga tras intentar abusar sexualmente de ella

Las cámaras de seguridad de un consultorio dental en Cundinamarca, Colombia, captaron el instante en el que un presunto paciente atacó violentamente a una odontóloga e intentó abusar sexualmente de ella antes de salir corriendo.

En la noche del lunes 16 de agosto de 2021, el criminal llegó al consultorio y se hizo pasar por un paciente para atacar a la profesional. Tras amenazarla con un bisturí, la metió en un pequeño cuarto contiguo al consultorio, donde también intentó robarle sus pertenencias, detalló Infobae.

“Me amenazó me dijo ‘cállate o te mato’, yo le dije que ‘por qué me hacía eso si yo lo había atendido bien, que qué quería’. En el forcejeo le logré quitar el bisturí y comencé a gritar, él me cogió toda la cara, me metía los dedos en la boca, yo lo mordía, luego me dio golpes en la cabeza y patadas”, relató la odontóloga, quien prefirió permanecer anónima por motivos de seguridad, reseñó Caracol Radio.

Rostro del agresor quedó identificado

Finalmente, el hombre se rindió y salió corriendo por la puerta del consultorio. Inmediatamente, la mujer se levantó del piso mientras gritaba pidiendo auxilio. Según relato de la víctima, nadie en la calle fue capaz de brindarle ayuda.

No obstante, de acuerdo a la información del portal de Infobae, los empleados de otras oficinas cercanas al consultorio sí ayudaron a la mujer agredida tras escuchar los gritos de auxilio. A pesar de que intentaron perseguir y capturar al victimario, este logró escapar.

El hombre quedó plenamente identificado por las cámaras de seguridad y la denuncia ya se colocó en la Fiscalía. Por los momentos solo se conoce que el atacante es de nacionalidad extranjera.

Los médicos superiores le dieron cinco días libres por incapacidad a la doctora, quien tras resistirse a los abusos del sujeto sufrió fuertes golpes en la cabeza y el cuerpo, dejándole varios hematomas.

#Bogotá 🏙️ Buscan a hombre que golpeó e intentó violar una odontóloga en Soacha. El hombre fue a que le revisaran la dentadura, pero después de la cita intentó robar y acceder a la mujer ► https://t.co/rdfxqOZawi pic.twitter.com/lxEbwv3WRE — Caracol Radio (@CaracolRadio) August 18, 2021

