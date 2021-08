[VIDEO] Asaltante besa a su víctima para que nadie sospechara que le estaba robando

Un insólito hecho tuvo lugar en el sector de Rafael Castillo, Argentina, y fue protagonizado por un individuo, que ingresó a robar a una tienda comercial con una técnica que dejó indignados a los compradores y a las autoridades de ese país.

El sujeto fue captado por una cámara de seguridad mientras asaltaba a una de las cajeras que trabajaba a esa hora en el recinto. Sin embargo, para pasar desapercibido, en un momento se acercó a ella y la besó en una de sus mejillas, simulando ser conocidos.

Incluso, las imágenes dejaron en evidencia que el hombre en ningún instante se separó de la afectada. Solo lo hizo una vez concretado el robo, cuando salió por la puerta acompañado por ella, consigna Caracol.

¿Qué dijo la mujer?

Romina, la víctima, explicó que el hombre, incluso, andaba armado cuando cometió el robo y que dentro del lugar había solo dos clientes, por el aforo: "Me sacó el arma. Un susto terrible, uno queda inmovilizado realmente. Me pidió todo... Siempre con violencia".

"Me pide que lo salude, él me saluda, y bueno... un desastre. Lo hizo para que la otra persona no se dé cuenta de lo que estaba haciendo y salir como si nada, porque salió caminando, ni siquiera corrió", comentó la afectada.

Agregó que "anda por todos lados. Robó en varios locales acá, siempre es el mismo, no hacen nada, esta es zona liberada".

Piden que se aplique el delito de abuso

Pese a ser un lugar transitado, el asaltante no dudo en cometer el robo, que además causó molestia debido al 'modus operandi'.

Es por esta razón que diversos testigos han solicitado que al individuo se le aplique un delito de abuso, puesto que el acto fue en contra de la voluntad de la mujer.



