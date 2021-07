"Me desfiguró la cara": Acusan por violencia de género a padre de submarinista del ARA San Juan

¿Qué pasó?

El padre de uno de los 44 submarinistas que murieron en el hundimiento del ARA San Juan a fines de 2017, fue acusado de violencia de género por su expareja.

Se trata de Luis Tagliapietra, un abogado de 50 años y padre del marino Alejandro Tagliapietra, quien fue denunciado en una comisaría en la localidad de Buenos Aires por Bárbara Marcotegui, con quien convivía desde hace dos años.

De acuerdo al medio Todo Noticias, la mujer además entregó su testimonio a través de redes sociales, en donde también publicó fotografías en la que muestra parte de sus lesiones.

“Hoy pase el peor momento de mi vida y el cual nunca imaginé que iba a pasar con la persona que decía amarme tanto", señaló en Facebook.

"No me da vergüenza mostrar cómo me desfiguró la cara, no me da vergüenza decir que es un monstruo, pero no siempre sabemos a quién tenemos al lado, y lo peor de uno siempre sale tarde o temprano", añadió.

El testimonio de la víctima

Bárbara Marcotegui conversó con el medio Crónica, en donde explicó que desde hace por lo menos un año arrastraba diferencias con Tagliapietra por un tema laboral y no lograban llegar a un acuerdo.

Este fin de semana volvieron a discutirlo, pero la situación terminó en agresión. “Él toma alcohol y se pone muy violento”, aseguró Bárbara.

En medio de la pelea, la mujer relató que su expareja “me dio vuelta la cara del golpe y me siguió pegando de un lado y del otro”.

Tagliapietra desmintió la acusación

En tanto, Luis Tagliapietra se presentó espontáneamente ante la Fiscalía para declarar. “Yo no le toque un pelo”, afirmó, de acuerdo a Todo Noticias.

Además, aportó pruebas para demostrar que las acusaciones no eran reales. Por ejemplo, entregó fotografías de sus manos que darían cuenta que no existió la agresión que denunció su ex.

“Opté por hablar poco y ponerme a disposición de la justicia”, sostuvo Luis, quien cree que la denuncia fue un plan premeditado entre Marcotegui y su madre para desprestigiarlo.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Ver cobertura completa