Padre paga última pensión alimenticia con 80 mil monedas intentando humillar a su exesposa

El pasado mes de mayo, un hombre de Estados Unidos que no hablaba con sus hijas desde hace años, arrojó en el patio delantero de la casa en la que vivían ellas junto a su madre 80 mil monedas para pagar su última pensión de alimentos.

Ante esta situación, la familia una vez que recogió el dinero decidió donarlo a un centro de refugio para víctimas de abuso doméstico, sexual y trata de personas.

Según informó The Washington Post, Avery Sanford de 18 años estaba a días de graduarse de la escuela secundaria en Virginia cuando su padre vació un remolque que contenía 80 mil centavos en el jardín delantero de su casa.

"Mi mamá salió y me dijo: '¿Qué estás tirando en mi jardín?'", contó la joven. "Ella no sabía quién era hasta que él gritó: 'Es tu último pago de la manutención infantil'".

"No es solo mi madre a quien está tratando de avergonzar, también somos mi hermana y yo", agregó, expresando que:"Es molesto que no lo haya considerado antes de hacerlo".

