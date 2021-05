Un grupo especializado en crímenes sexuales en Canadá y Australia detectó un material altamente sensible sobre abusos sexuales contra un bebé y de inmediato Interpol encendió las alarmas.

La policía internacional trianguló una operación que terminó en Lima, Perú, donde fue capturada una pareja. Lo peor es que ambos estaban usando a su propio bebé de dos meses de nacido como objeto sexual a cambio de dinero, informó el diario El Comercio.

Las autoridades peruanas siguieron el rastro detectado en Australia y Canadá y con la ayuda de Interpol encontraron a la pareja. El padre es de nacionalidad venezolana, de 23 años, mientras que la mujer es de nacionalidad peruana de 22 años.

The evidence and intelligence trail eventually led to Peru, where INTERPOL’s Crimes against Children unit ensured swift coordination with authorities on the ground, allowing the Lima Norte Prosecutor’s Office to raid the suspect’s home last week and rescue the baby.

Ambos tenían un bebé de dos meses y lo usaban para grabar contenidos sexuales explícitos y las compartían en internet a cambio de dinero. En el sitio, el sujeto ofrecía más material siempre y cuando los interesados pagaran.

Los investigadores encontraron que el sujeto ha estado activo en la llamada internet oscura (Darknet) desde los 16 años y recientemente estuvo buscando datos sobre tráfico de niños y venta de órganos.

La Unidad de crímenes contra niños de Interpol y la policía peruana junto con la Fiscalía de Lima Norte organizaron el arresto. “Gracias a la cooperación internacional en cuatro continentes el bebé está ahora seguro y cuidado, de forma que tendrá una segunda oportunidad”, expresó Uri Sadeh, quien coordinó la operación por parte de Interpol.

