Después de intensas negociaciones diplomáticas, el alto al fuego entre Israel y Hamás, el movimiento islamista en el poder en la Franja de Gaza, entró en vigor este viernes de madrugada para poner fin a más de 10 días de enfrentamientos, los más sangrientos en años.

Una hora antes de que la tregua entrara en vigor, a las 02:00 (19:00 horas el jueves en Chile), los habitantes de la Franja de Gaza aseguraban que seguía habiendo bombardeos y las sirenas de alarma continuaban advirtiendo a la población del sur de Israel del lanzamiento de cohetes.

Pero en cuanto entró en vigor, miles de palestinos lo celebraron en las calles del centro de la ciudad de Gaza.

"Es la euforia de la victoria", dijo Jalil al Haya, número dos del buró político de Hamás en la Franja de Gaza, durante un discurso ante manifestantes alborozados. Prometió además "reconstruir" las casas destruidas por los bombardeos israelíes.

También hubo manifestaciones de alegría en las ciudades de la Cisjordania ocupada y el ejército israelí no dio cuenta de alertas por cohetes.

Este acuerdo fue posible gracias a la mediación de Egipto, una potencia regional que mantiene relaciones tanto con Israel como con Hamás, un movimiento considerado "terrorista" por el Estado hebreo, la Unión Europea y Estados Unidos.

Celebrations from the Streets of #Gaza for #gazavictory & #GazaCeasefire.

❤🖤💚✌ pic.twitter.com/nfPuBTUiYx