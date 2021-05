La familia de Fernanda Guadalupe sigue a la espera que se haga justicia, tras la brutal muerte de la joven, que fue encontrada sin vida en el patio de la casa de su expareja con signos de haber sido torturada y asesinada.

El hecho se registró en el barrio San Miguelito en San Luis de Potosí en México, donde tras su desaparición el 7 de septiembre de 2020 fue hallado su cadáver que fue escondido por meses por su agresor.

La situación tiene consternada a su familia y más aún, tras salir a la luz el último y estremecedor llamado de la víctima antes del violento y mortal ataque.

Fue la madrugada del 8 de septiembre, cuando el acusado identificado como Marco, de 24 años y expareja de Fernanda, primero la secuestró y procedió a amarrar de pies y manos, para torturarla y terminar con su vida, dejando su cuerpo sepultado en el patio de su casa.

Su cadáver fue hallado el 29 de marzo del 2021 y la autopsia determinó que fue asesinada un día después de que desapareció.

Además, se dio a conocer la última llamada de auxilio de la joven, quien tenía 21 años. Fue alrededor de las 23:00 horas de la noche, cuando la víctima dijo sus últimas palabras: "Me quieren llevar mamá, ayúdame".

mi novio me enterró en el patio de su papá, me encontraron unos albañiles 7 meses después pq iban a remodelar la casa



lo digo yo pq mi prima Fernanda Guadalupe Moran Rodríguez ya no puede pic.twitter.com/1HyEV1eu85