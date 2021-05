El horror tomó a Santa Cruz, una localidad de Gobernador Gregores en Argentina. La apacible tarde de un domingo terminó en una pesadilla para la familia de Alexis Saiz, quien asesinó a su hijo de 13 años dentro de su propia casa.

Los investigadores no descartan un femicidio vinculado, que quiere decir que el hombre mató a su hijo para causarle un gran daño psicológico y emocional a su pareja. La mujer había viajado a la ciudad de Piedra Buena porque debía atender a su padre, que se encuentra enfermo, informa el portal de TN.

Una vecina encontró el cadáver

Alexis Saiz se dedicaba a trabajar en una mina y como capataz en una estancia en Gobernador Gregores. Las autoridades investigan qué pudo llevar a este sujeto a quitarle la vida a su propio hijo.

El adolescente tenía una foto junto a su padre en su perfil de Facebook y se estaba quedando con él en casa mientras su madre atendía la situación de salud de su abuelo. Como lo llamó durante varias horas, le envió un mensaje a una amiga que vive cerca de la casa ubicada en la calle la calle Antonio Fernández al 1100.

“¿Gorda, podés pegarte una vuelta por casa? El nene no me atiende los mensajes y me preocupé”, le escribió.

La vecina acudió a la vivienda, pero al entrar lo vio todo revuelto y en un silencio total. Ella siguió caminando, llamando al joven, pero al avanzar vio manchas de sangre. Luego al entrar a la habitación encontró su cuerpo sin vida, detallan medios locales.

Investigación

De inmediato, la vecina corrió a dar parte a las autoridades. La causa quedó en manos de la jueza Noelia Ursino. En un primer momento no se tenían noticias de Alexis, quien tampoco respondió llamadas ni mensajes.

Una mujer vinculada con la estancia María Rosa dijo que su esposo halló el cadáver del Saiz. “Él me llamó y me dijo que cerca de las cinco de la tarde encontró a Alexis Saiz, su capataz, muerto, no me dijo nada más”. Saiz apareció con un disparo en la frente al lado de su vehículo, un Chevrolet Cruze, reporta la prensa argentina.

Todo sobre Mundo