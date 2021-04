El vocalista de la famosa banda española Hombres G, David Summers, reveló que los dos primeros conciertos que ofreció la agrupación en Colombia fueron patrocinados por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Durante una entrevista con el presentador Pablo Motos, para el programa El Hormiguero del canal Antena 3, Summers habló sobre su carrera artística y los nuevos proyectos de la banda. Sin embargo, los comentarios que hizo sobre una visita a Colombia en el año 1988 llamaron la atención de los medios, destacó Infobae.

“Aquello era tremendo, no nos daba miedo porque éramos unos inconscientes, éramos unos gilipollas. Yo siempre he pensado por qué me dejó mi madre ir a Colombia. Estábamos en la habitación del hotel y oíamos tiros en la calle. Eso nos pasó en Venezuela también, escuchar disparos, asomarte y ver a un tío ensangrentado”, detalló el cantante y bajista de Hombres G.

“Tocamos dos días seguidos en la plaza de toros de Medellín y el promotor en la sombra era Pablo Escobar. Lo sabíamos, pero estaba en la sombra”, relató el compositor. “De hecho, su hija entró en el camerino con unos guardaespaldas para hacerse una foto con nosotros y sabíamos que se trataba de la hija del ‘rey’ de Medellín”, recordó.

La fama le salvó la vida al vocalista de Hombres G

Debido a la masiva reputación de Hombres G en todo el mundo, David Summers pudo proteger la integridad de su vida durante su visita a Colombia, donde fue detenido por un grupo de paramilitares en aquel entonces, detalla el diario El Tiempo.

“Después de un concierto en Cali nos llevaron a una fiesta en una hacienda a las afueras. Llegó un momento que estaba muy cansado y a las dos y pico de la mañana yo me quería ir. Entonces, alguien que estaba allí me dijo que él y su hermana iban a la ciudad y que si quería me acercaban al hotel”, narró el cantante.

Se encontraron en el recorrido con un destacamento de uniformados que llevaban armas largas, quienes detuvieron a Summers y compañía para preguntarles de dónde venían y hacia dónde se dirigían.

“En el camino nos cerraron el paso unos paramilitares armados y me salió el David Summers diplomático, dije, ‘mira yo soy de Hombres G, que hemos estado tocando en Cali...’ Y los tíos dijeron, ‘ah, Hombres G’. Y eso me salvó la vida, porque estoy hablando de tíos que estuvieron apuntándonos con una pistola media hora, que nos cachearon y que registraron todo el coche”, recordó el vocalista.