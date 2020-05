Jessica O'Connor y Dion Reynolds, de 23 años, planearon una excusión de una semana por el parque nacional Kahurangi en la Isla Sur, de Nueva Zelanda. Salieron el 9 de mayo, once días después los reportaron como desaparecidos. Nadie sabía de ellos.

Two missing walkers have been found in the New Zealand wilderness, 19 days after they set off.



Jessica O'Connor and Dion Reynolds, both 23, began walking in the Kahurangi National Park on 9 May, and expected to be gone for six or seven days.



They were both injured in a fall. pic.twitter.com/3hJV5NMIwK