Desde el Gobierno aseguran que "no hay ninguna novedad" respecto al apoyo de Bachelet a Boric

¿Qué pasó?

Este martes, los ministros de Interior y Secretaría General de Gobierno, Rodrigo Delgado y Jaime Bellolio, se refirieron a las palabras de la expresidenta Michelle Bachelet en las que aseguró su voto a favor de Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo 19 de diciembre.

Ambos secretarios de Estado coincidieron en que la declaración de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas no eran inesperadas.

¿Qué dijo Delgado?

"No nos genera mayor sorpresa el apoyo de la ex Presidenta Bachelet a una candidatura, ella sabrá cuáles son los límites de acuerdo a su rol, lo que sí, escuchándola, uno también puede coincidir con algunas frases", sostuvo Delgado.

En esta línea, el titular de Interior manifestó que "por lo pronto, este domingo se decide algo que es fundamental, ella lo ha dicho, ella también ha dicho que hace un llamado a ir a votar, por supuesto en eso coincidimos y ella también habla que efectivamente el rol de los ciudadanos debe ser ejercido".

"Por lo tanto, creo que en ese contexto que al llamado a votar nosotros nos sumamos: que la gente vaya a votar este domingo porque se decide algo que es fundamental", añadió.

Consultado respecto al cargo de Bachelet en la ONU, Delgado señaló que "en su rol de Alta Comisionada, ella me imagino, tendrá claridad a cuáles son los límites para poder entrar al ruedo de una opción presidencial a nivel local, pero eso será algo que tendrá que analizar, me imagino que no habrá analizado justamente antes de emitir opinión".

¿Qué dijo Bellolio?

Por su parte, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, señaló que "la expresidenta Bachelet comúnmente viene a las fiestas de fin de año a nuestro país y ella es una ciudadana chilena que tiene derecho a voto y está en su derecho a venir a ejercerlo, obviamente".

En este sentido, agregó que "yo no veo ninguna novedad en que haya dado su parecer respecto a cuál de los dos candidatos apoya, era como bastante lógico".

También, consultado respecto a las funciones de la exmandataria, Bellolio sostuvo que "ella conoce mucho mejor que nosotros cuáles son esos mismos límites y, por tanto, ella ha hecho público un apoyo que me parece que no tenía alguna novedad, ya se había dicho de una u otra forma, y está en su justo derecho de venir a votar como todo ciudadano chileno".

