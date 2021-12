Presidente de comisión por tramitación del proyecto de quinto retiro: "Vamos a comenzar prontamente"

¿Qué pasó?

El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Ilabaca (PS), reiteró su disposición para tramitar el proyecto de quinto retiro de fondos previsionales prontamente.

¿Qué dijo?

En entrevista con Mega Plus, el parlamentario aclaró que "recién el día martes de la semana pasada se dio cuenta en la comisión de Constitución la tramitación de este proyecto de ley que presentó la diputada Jiles con el diputado González. Y lo cierto es que si el cuarto retiro no hubiera sido rechazado por falta de votos, porque efectivamente existía una mayoría de diputados y diputadas que en definitiva no querían este proyecto, no hubiéramos perseverado con la tramitación de esto".

"Ante esa situación de requerimiento, ante esa necesidad urgente, claramente uno tiene que dar respuesta, por eso he puesto mi disposición, no para tramitarlo esta semana, vamos a comenzar prontamente porque estamos tratando de ver cómo está. Durante la semana voy a estar informando cuándo va a partir la tramitación", expresó.

"Ya estamos conversando con varias bancadas"

En relación a lo anterior, afirmó que "esta semana ya estamos conversando con varias bancadas en orden a ver cómo va a estar la votación en la Cámara de Diputados porque además no queremos que se rechace. Si se rechaza este proyecto, existe la imposibilidad durante un año de poder volver a discutir un proyecto de las mismas características".

Proyectos de retiro del 10% y 100% se fusionarían

Por otra parte, manifestó que como son dos proyectos de retiro, del 10% y 100%, "los vamos a poner en tabla conjuntamente y lo más seguro es que terminen fusionados, y así a través de indicaciones saldrá el proyecto que deberá conocer la Sala".

Conversaciones para sumar apoyos

En cuanto a los apoyos, aclaró que "estamos en esas conversaciones en estos momentos. Mi rol como diputado es velar porque la Cámara de Diputados existan los apoyos (...), esperamos contar con esos apoyos prontamente".

"En el Senado tenemos un problema más complejo, los senadores han manifestado una serie de objeciones respecto a la tramitación del proyecto. A ellos no les gustaba por ejemplo el tema de las rentas vitalicias, no les gustaba el descuento del 100% de la AFP, querían la aplicación de impuestos, hay una serie de temas que vamos a tratar de en la comisión volver a poner sobre la mesa, de resolverlo de manera más consensuada", añadió.

Finalmente, dijo que "porque no quiero que sea una falsa expectativa, un falso sueño, del cual millones de chilenos están muy esperanzados, estamos conversando esta semana con los diferentes actores políticos para ver si están las condiciones para continuar la tramitación".

