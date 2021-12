"Este tema simplemente no cuadra": vocero de Kast pone en duda test de drogas de Boric

¿Qué pasó?

Uno de los temas más comentados tras el último debate fue la exhibición de un examen de drogas del candidato Gabriel Boric, lo que ha generado algunos cuestionamientos por la fecha en que se realizó.

"Este tema simplemente no cuadra"

Uno de los que puso en duda la veracidad del documento fue el vocero de José Antonio Kast y senador electo, Rojo Edwards, quien hizo un llamado al abanderado de Apruebo Dignidad para que explique las circunstancias en que se realizó el examen.

Al respecto, señaló en Mega Plus que "hay un punto álgido en el debate, que es el punto, a mi juicio, que va a determinar la discusión de hoy, que es la presentación del supuesto, del test de drogas de Gabriel Boric, porque ocurren ciertas complicaciones para él que va a tener que explicar".

"Primero, el test que se hizo es de orina, que solamente garantiza durante las últimas 48 horas él no ha tomado drogas. No estamos diciendo que él tome drogas. Acá lo que está en juego es la verdad", indicó.

Además, insistió en que "no se hizo el test de pelo que es el que demuestra el consumo o no consumo acumulado de los últimos 90 días. Pero el problema viene en que en el test que él subió, él se hizo el test a las seis de la tarde del día 2 de noviembre, en circunstancia que ese mismo día 2 de noviembre él puso en su Twitter que estaba en aislamiento preventivo porque estaba con síntomas de Covid y envió a todo el resto de las candidaturas a aislamiento preventivo, pero él en vez de hacerse un PCR se hizo un test de droga".

"No sabemos en qué circunstancias se hizo el test de droga, pero la verdad es que esto no cuadra, no puede habérselo hecho o quizá puede habérselo hecho, pero cuando uno ve los horarios de UC Christus, que es la red de salud que lo hizo, atienden hasta mucho antes de las 6 de la tarde", expresó.

En esa línea, sostuvo que "este tema simplemente no cuadra y él tiene que explicarlo. Después del debate se le hizo una pregunta por parte de un periodista de la Radio Bio Bio, y la verdad es que se enojó, pero no respondió y nosotros tenemos que saber cuál es la verdad de este test de droga, porque efectivamente en el debate fue una muy buena respuesta y marcó un tema importante, pero es la verdad la que está en juego".

Pidió una explicación

Edwards, también aclaró que "nosotros no estamos poniendo en cuestión si él toma drogas o no, por la falta a la verdad aparente al menos de lo que vemos, esto requiere una explicación porque no cuadra".

"Se hace un test que no es el que se requiere, pero además no cuadran las horas, porque tendría que explicarme, ¿fue la red de salud a su casa a tomarle el test?, ¿estaba en aislamiento preventivo por el Covid o no?", añadió.

"Esto va a marcar un poco la discusión de hoy, pero no por las drogas, yo no estoy haciendo un cuestionamiento de las drogas, es por el tema de la verdad, ¿estamos entendiendo la verdad o acá hay un gato encerrado que no conocemos?", concluyó.

Revisa sus declaraciones

La exhibición del documento

El candidato presidencial, Gabriel Boric, en medio del debate presidencial Anatel y cuando se hablaba del narcotráfico en Chile, mostró un test de drogas, tras varios emplazamientos en el tiempo de José Antonio Kast.

Esto generó una serie de cuestionamientos por el día y hora que aparece en el documento, ya que durante esa jornada del 2 de noviembre, indicó que estaba con síntomas asociados al coronaviurs por lo cual inició una cuarentena preventiva.

Sin embargo, no es posible afirmar que el diputado de Convergencia Social concurrió a someterse al test sabiendo que estaba enfermo de coronavirus.

Orden cronológico

Según el examen difundido por Boric, la toma de muestra la realizó a las 18:01 del pasado 2 de noviembre, mientras que recién a las 21:59 horas de ese mismo día informó en sus redes sociales que presentaba fiebre y otros síntomas asociados a COVID-19, por lo que debía guardar cuarentena.

Cabe recordar que fue al día siguiente, el 3 de noviembre, que el candidato confirmó que efectivamente se había contagiado con el virus.

Se molestó con pregunta sobre el examen

Cabe señalar, que tras el debate, Boric protagonizó una comentada polémica luego de molestarse con un periodista que le preguntó por el test de drogas exhibido.

El profesional le preguntó en reiteradas ocasiones por el día y hora en que se hizo el examen, ante lo cual Boric se molestó señalando "si quieren pueden pedirle una declaración al hospital para ver cuándo se hizo esto, en qué términos se realizó, cómo se realizó. Acá no tengo nada que esconder. Y por favor, no se sumen a la campaña de Kast, sean más responsables".

Todo sobre Gabriel Boric