"No se sumen a la campaña de Kast": la molestia de Boric por pregunta sobre su examen de droga

¿Qué pasó?

Tras el último debate presidencial, el candidato Gabriel Boric protagonizó una comentada polémica luego de molestarse con un periodista que le preguntó por el test de drogas exhibido.

¿Cómo se produjo la polémica?

La situación comenzó cuando un periodista en el punto de prensa posterior al debate le preguntó: "¿Por qué decidió realizarse un examen de orina y no de pelo, que puede abarcar un mayor periodo sobre un eventual consumo de drogas? Y justamente usted, se hizo este examen de droga, de acuerdo al documento, la toma de muestra ingresó el 2 de noviembre a las 18:00 horas. Durante horas de esa tarde usted también a través de redes sociales publicó que tenía síntomas asociados al coronavirus por lo que inició un aislamiento preventivo".

Ante lo cual, el abanderado de Apruebo Dignidad respondió: "Perdón, perdón, ¿qué están tratando de instalar?, ¿cuál es la tesis de la pregunta?".

El profesional le reiteró la pregunta: "Por qué decidió hacerse primeramente un examen de orina y no de pelo".

"Porque el examen de pelo cuesta como 700 lucas y se demora como un mes y no tengo ningún problema en realizarme un examen de pelo si José Antonio Kast me quiere pagar un examen de pelo o si usted me quiere invitar, también encantado, pero por favor, basta de seguir instalando mentiras. Se lo digo a José Antonio Kast, pero también lo que subyace a la pregunta que estás haciendo es tratar de suponer que el examen es falso. Basta de eso", señaló Boric.

El periodista insistió y le dijo que "estoy haciendo una pregunta. Usted se lo hizo el 2 de noviembre a las 18:00 horas, según este documento. Ese mismo día usted dijo a través de redes sociales que inició un aislamiento preventivo por síntomas asociados al COVID-19. Es decir, ¿usted abandonó ese aislamiento preventivo para realizarse este examen de drogas?".

"No", contestó el candidato y agregó que "la fecha es el resultado de la entrega de los exámenes".

"La toma de muestra dice que ingresó el 2 de noviembre", le dijo el periodista.

Ante la insistencia, Boric manifestó: "Por Dios, si quieren pueden pedirle una declaración al hospital para ver cuándo se hizo esto, en qué términos se realizó, cómo se realizó. Acá no tengo nada que esconder. Y por favor, no se sumen a la campaña de Kast, sean más responsables".

"Era una pregunta diputado", finalizó el profesional, tras lo cual Boric dio el pase para continuar con el resto de las preguntas de los otros periodistas presentes.

¿Se hizo el examen teniendo síntomas?

De acuerdo a la documentación, no es posible afirmar que el diputado de Convergencia Social concurrió a someterse al test sabiendo que estaba enfermo.

Según el examen difundido por Boric, la toma de muestra la realizó a las 18:01 del pasado 2 de noviembre, mientras que recién a las 21:59 horas de ese mismo día informó en sus redes sociales que presentaba fiebre y otros síntomas asociados a COVID-19, por lo que debía guardar cuarentena.

Cabe recordar, que fue al día siguiente, el 3 de noviembre, que el candidato confirmó que efectivamente se había contagiado con el virus.

Para aclarar las dudas del candidato de ultraderecha, les dejo los resultados de mi test de drogas. Basta de mentiras.#DebateAnatel pic.twitter.com/0C7TVRF3ZX — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 14, 2021

