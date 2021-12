Boric y Kast protagonizan este lunes el último debate presidencial organizado por Anatel

¿Qué pasó?

De cara a las elecciones del domingo 19 de diciembre, este lunes se realizará el último debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

¿A qué hora es el debate?

El debate comenzará a las 20:00 horas, espacio donde expondrán aspectos de sus programas y deberán contestar las preguntas de los periodistas.

Cómo verlo en Chile y el extranjero

El Debate se transmite por las plataformas de Meganoticias.cl para Chile y el extranjero:

Pormenores del debate anterior

Cabe recordar que el viernes pasado se realizó el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), donde ambos candidatos protagonizaron tensos momentos y emitieron polémicas declaraciones.

Kast y la DINA

Uno de los momentos que marcó la instancia fue cuando el abanderado del Frente Social Cristiano, fue consultado sobre su propuesta de avanzar en un nuevo estado de emergencia calificado, sumando más atribuciones al Presidente de la República. Ante esto, Kast defendió su iniciativa.

Tras esto, el periodista Ramón Ulloa insistió en que parte de esas atribuciones, las de la detención de personas, por ejemplo, eran las que realizaban "la DINA y la CNI".

Interpelación y disculpas de Kast

El momento más polémico del debate se produjo cuando Boric enfrentó a Kast a sus dichos del pasado, cuando señaló que en Chile había una "dictadura gay", además de que se refiriera a si consideraba o no como dictadura a la de Augusto Pinochet.

Lejos de responder dichas interrogantes, Kast atacó personalmente a Boric, repitiendo en voz alta "¿pediste perdón?, ¿le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso sexual, te juntaste con ella?".

Frente a esto, Boric señaló que "acá hay una interpelación que me parece grave, me parece lamentable que uses espacios como este para temas de los cuales no tienes idea. He señalado en todos los términos que estoy disponible a cualquier investigación de carácter judicial porque no tengo nada que esconder".

Tras un nuevo bloque, Kast, precisó sus dichos, señalando que "cometí una equivocación: a Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso y eso es algo distinto, pido las disculpas por el caso".

Aclaración de la involucrada

Con el paso de los días, fue la propia involucrada quien aclaró a través de un comunicado las acusaciones desde la candidatura del candidato republicano el presunto caso de acoso del candidato de Apruebo Dignidad, a la líder feminista.

A través de redes sociales, Macarena Castañeda aseguró que conversó con Boric y que "él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí".

Finalmente, agradeció a Apruebo Dignidad que "responsablemente atendieron y respetaron mi decisión de no salir públicamente y que se han ido comunicando para facilitar el diálogo", lo que ha permitido "reparar" esta situación. Asimismo, dio a conocer que su voto será para Gabriel Boric, ya que "el autoritarismo fanático y fascista que representa Kast es un peligro para nuestras vidas".

La violencia y el oportunismo de la derecha me obligan nuevamente a referirme a lo que pedí no volver a tocar públicamente.



Dejo un nuevo comunicado público porque Chile merece la verdad y un presidente que esté dispuesto a escuchar y luchar por nuestros derechos#Vota1 pic.twitter.com/qzkQFHuZCc — Maca Castañeda (@MakaCastaneda) December 13, 2021

Adherentes de Kast y Boric se enfrentaron en Plaza Baquedano

Por otro lado, distintos videos en redes sociales mostraron que adherentes de Boric y Kast se enfrentaron en Plaza Baquedano este domingo. En las imágenes se ven insultos y también golpes de pies y puños.

Todo esto se dio en plena plaza, mientras que por los alrededores avanzaba un grupo de ciclistas. Según se informó, los deportistas arrojaron elementos contundentes a los adherentes de Kast, produciendo "lesiones leves en un hombre y una mujer", aunque tras el incidente no hubo detenidos.

