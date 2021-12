"Campaña sucia" y "no es capaz de pedir perdón": Sigue el cruce de declaraciones entre Boric y Kast en Twitter

¿Qué pasó?

El duro cruce de declaraciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast que comenzó el viernes en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y que siguió ayer sábado en Twitter, está lejos de terminar.

Y es que hoy domingo siguieron las palabras cruzadas entre ambos, a un día que se vuelvan a juntar en el debate organizado por Anatel mañana lunes, desde las 20:00 horas.

¿Qué se dijeron?

El candidato del pacto Apruebo Dignidad criticó en su red social lo que hace su rival.

“La campaña sucia de mentiras y engaños que han levantado Kast y sus adherentes no tiene límites. Hago un llamado de corazón a quienes nos apoyan a NO hacer lo mismo. Es mejor mantener los principios que transformarnos en lo que criticamos. Seguimos!”, sostuvo Boric.

Kast, ante lo sucedido esta tarde en Plaza Baquedano, donde hubo un enfrentamiento entre adherentes de ambos candidatos, le envió un mensaje a su contendor.

“Gane quien gane, después del 19 de diciembre los chilenos vamos a tener que entendernos y las agresiones de los partidarios de Gabriel Boric en Plaza Italia fueron muy graves. El silencio del candidato Boric es una muestra más de su desprecio por la democracia”, expuso.

No se quedó ahí y añadió en la red social que “han pasado tres horas y aun el candidato de la izquierda radical, Gabriel Boric, no es capaz de pedir perdón y llamar a controlarse a sus adherentes que atacaron con piedras y cadenas a mujeres y adultos mayores en Plaza Italia. No condena la violencia, porque cree en ella (sic)”.

