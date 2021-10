Boric por acusación constitucional a Piñera: "No tengo problemas en votar a favor, creo que ha hecho cosas muy graves"

Este miércoles se emitió el segundo capítulo del programa de entrevista política de Mega El Candidato, el cual tuvo como invitado a la carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien, entre otros aspectos, se refirió a la acusación constitucional que se prepara contra el Presidente Sebastián Piñera.

El espacio político es conducido por Soledad Onetto, y cuenta con la participación de Tomás Mosciatti, Paulina De Allende-Salazar, Iván Guerrero y Catalina Silva, quienes encabezan distintos bloques.

¿Qué dijo Boric?

Consultado por la acusación anunciada contra el Presidente Sebastián Piñera por parte de parlamentarios de oposición, Boric señaló que "estoy a favor de presentar la Acusación Constitucional. Hay que tomarla con la seriedad y la gravedad corresponde".

"Acusar constitucionalmente a un Presidente de la República no es algo baladí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reunir todos los antecedentes y hay ciertas cuestiones que todavía queda dilucidar, por ejemplo, si es que hubo o no elusión de impuestos mediante el mecanismo de los paraísos fiscales", agregó.

Tras esto, confirmó que "la acusación constitucional va, se está haciendo porque el Presidente Sebastián Piñera hoy día es portada de los principales diarios del mundo por un escándalo de proporciones por hacer negocios en Islas Vírgenes que son espacios para eludir impuestos".

Frente a la insistencia de Tomás Mosciatti respecto a si votaría a favor de la medida impulsada contra Piñera con los antecedentes actuales, Boric señaló que "no tengo problemas en votar a favor de una Acusación Constitucional contra el Presidente de la República, porque creo que ha hecho cosas muy graves".

Eventual responsabilidad por violaciones a los DDHH

Tras esto, el candidato fue consultado respecto a sus declaraciones en las que señala que perseguiría eventuales responsabilidades penales del Presidente Piñera en violaciones a los Derechos Humanos durante su Gobierno.

"Vamos a poner todos los antecedentes y todo el esfuerzo del Estado, cumpliendo con los procedimientos legales, para que se persigan las responsabilidades por las graves violaciones a los Derechos Humanos. Creo que él tiene responsabilidad como Presidente de la República... yo creo que tiene responsabilidad política y eventualmente responsabilidad penal".

Consultado respecto a si Piñera podría ir a la cárcel, Boric señaló que "eventualmente. Si es que se determina que tuvo responsabilidad penal por las graves violaciones a los Derechos Humanos en Chile, como cualquier ciudadano que comete esos delitos, por supuesto que tiene que ir a la cárcel".

"Hágase cargo"

En primer lugar, el diputado de Convergencia Social se enfrentó a la sección "Hágase cargo", de Iván Guerrero, en donde respondió las preguntas de los ciudadanos Juan Núñez, Judy Valdés y Marisol Alarcón.

Los temas abordados por el candidato fueron la delincuencia y el comercio ambulante que afecta a las ferias libres; la recuperación de la educación de calidad en colegios emblemáticos como el Instituto Nacional, además de los impuestos de las Pymes y los tratados internacionales que podrían afectar el desarrollo del comercio.

"Malditas redes"

Luego, Boric pasó a la sección "Malditas Redes", a cargo de Paulina de Allende-Salazar, en la cual, a través de diversas publicaciones en plataformas, el candidato repasó hechos que han marcado su historia política, incluyendo situaciones en las cuales, derechamente, tuvo que disculparse o asumir un error.

Entre estas situaciones se encuentra cuando le dijo " que se vaya a la cresta" en 2016 al entonces ministro de Justicia Jaime Campos, a propósito de una frase en torno al caso de la niña fallecida en el Sename, Lissete Villa, o cuando expresó su respeto a la figura de Mauricio Hernández, de FPMR.

Sobre la frase contra el entonces ministro, señaló que "hay ciertas cuestiones que si no nos remueven la conciencia, si no nos remueve la guata, uno al final no puede dejar de sentir... Ahí me dio rabia, quizás no es la palabra más adecuada, pero uno tiene que poder expresar eso", añadió.

Polera de Jaime Guzmán

También entregó explicaciones respecto a cuando posó con la polera de Jaime Guzmán con una herida de bala en su cabeza, por lo cual fue sancionado en la Cámara de Diputados.

"Creo que cometí un error, y creo que cuando uno comete un error, es bueno revisar sobre él, aprender de aquello y enmendar el rumbo", dijo.

Daniel Jadue

En paralelo, el candidato se refirió a los episodios en que se ha visto enfrentado o distanciado respecto al Partido Comunista durante esta campaña presidencial, como también su relación con Daniel Jadue, a quien derrotó en la pasada primaria presidencial del bloque, respondiendo incluso si este podría ser un eventual ministro del Interior.

"Una de las cosas que me comentó Daniel, es que a él le interesaba seguir su rol desde la alcaldía de Recoleta, por lo tanto él no está haciendo competencia ni pegando codazos para ningún tipo de ministerio", agregó.

"Sin llorar"

Tras esto, llegó el turno del Tomás Mosciatti de enfrentar a Boric con su particular estilo de entrevistar, en la llamada sección "Sin llorar", debido a lo punzante de las preguntas.

Ahí, el parlamentario enfrentó preguntas respecto a su inexperiencia política, debido a su corta edad (35 años). "Tres veces repitió que no sería candidato presidencial en una entrevista", señaló Mosciatti, citando las palabras del diputado, quien aseguraba no tener la experiencia.

"Esto no depende de la condición particular de una sola persona, nosotros reunimos en nuestro proyecto un sinfín de experiencias colectivas y de luchas colectivas del pueblo de Chile que creo le han hecho sentido a la gente... Confían en las capacidades que hemos demostrado".

Tras esto, se produjo un tenso intercambio de ideas entre Mosciatti y Boric cuando se incursionó en el tema de Economía, marcado principalmente cuando el entrevistador solicitó cifras específicas al diputado, por ejemplo respecto al nivel de ahorro actual del país. "En este momento no tengo el dato", respondió el parlamentario.

"Generación Z"

Posteriormente, Boric pasó por la sección "Generación Z", encabezada por la activista medioambiental Catalina Silva, en donde respondió preguntas de distintos jóvenes.

Entre los temas que se tocaron se encuentra la sequía y el agua en general como recurso, en donde respondió si la nacionalizaría. En paralelo Boric opinó respecto a las restricciones que aplica China al uso de plataformas y videojuegos para los jóvenes.

En esta sección, el candidato incluso realizó un divertido baile de TikTok, a pedido de uno de los jóvenes que participaron del espacio.

"El Candidato"

Finalmente, el abanderado presidencial llegó hasta la sección que le da el nombre al programa, en la cual repasó parte de su historia humana y política con la periodista Soledad Onetto.

Su rol como dirigente estudiantil; las relaciones políticas rotas por su decisión de firmar el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y su diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo fueron parte de los temas que se abordaron en la conversación.

Respecto a esto, Boric explicó que el TOC es “algo que se va cronificando, pero que bien tratado no genera ningún tipo de problema ni limitación”.

En esa línea, explicó que en Chile, 1 de cada 4 personas tiene algún padecimiento vinculado a la salud mental, y que de todos ellos, sólo un 20% tiene acceso a tratamiento.

“Cuando yo hablé de la problemática de salud mental, es porque me di cuenta de que estaba tremendamente estigmatizado”.

Además, recordó la carta que le envió a sus compañeros de tercero básico expresando sus intenciones de ser presidente de curso.

Revisa el capítulo completo:

Ver cobertura completa

Todo sobre Elección Presidencial Chile 2021