Boric se desmarca de venta de terreno de su padre al Serviu en $1.340 millones: "No me gusta, no lo hubiese hecho yo"

Este miércoles, la carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, participó en el segundo capítulo del programa de entrevistas políticas de Mega El Candidato, de cara al proceso eleccionario del próximo 21 de noviembre.

El diputado del Frente Amplio es, según las encuestas, es el favorito para ganar la primera vuelta de la Elección Presidencial(revisa aquí todos los candidatos) y, con esto, pasar a la eventual segunda vuelta que tendrá lugar el 19 de diciembre de 2021.

"Sin llorar"

En la tercera sección del programa, Tomás Mosciatti entrevistó a Boric con su particular estilo, en la llamada sección "Sin llorar", debido a lo punzante de las preguntas.

Ahí, el parlamentario enfrentó preguntas respecto a su inexperiencia política, debido a su corta edad (35 años). "Tres veces repitió que no sería candidato presidencial en una entrevista", señaló Mosciatti, citando las palabras del diputado, quien aseguraba no tener la experiencia.

"No depende de la condición de una persona"

"En ese momento nadie me había planteado siquiera la posibilidad de encarar un desafío de esas características, y yo no lo tenía tampoco como un plan vital. Cuando se construyen las condiciones colectivas para poder encabezar un proyecto de estas características, como lo que hemos hecho en Apruebo Dignidad, me parece que se puede avanzar en esa dirección, y eso es lo que hemos hecho de manera responsable", respondió Boric.

Ante la insistencia por la falta de experiencia, el candidato manifestó que "esto no depende de la condición particular de una sola persona, nosotros reunimos en nuestro proyecto un sinfín de experiencias colectivas y de luchas colectivas del pueblo de Chile que creo le han hecho sentido a la gente... Confían en las capacidades que hemos demostrado".

Economía

Tras esto, se produjo un tenso intercambio de ideas entre Mosciatti y Boric cuando se incursionó en el tema de Economía, marcado principalmente cuando el entrevistador solicitó cifras específicas al diputado, por ejemplo respecto al nivel de ahorro actual del país. "En este momento no tengo el dato", respondió el parlamentario.

Tras esto, abordaron materias como la reforma tributaria que propone el candidato presidencial y cuánto espera recaudar con ella, señalando que esta sería a través de un impuesto a los súper ricos, la modificación del royalty minero y la reducción de la evasión.

Terreno de su padre

Posteriormente, Mosciatti recordó el siguiente caso: "Su padre vendió por trato directo un terreno al fisco para viviendas sociales en Punta Arenas, ese terreno también era de propiedad de un militante de la DC, Juan Morano, cuando Morano era alcalde de Punta Arenas cambió el uso de suelo de agrícola a residencial, y en una negociación directa se le vendió al Serviu este predio. Pasó de costar $5 millones, según avalúo fiscal, y se vendió en $1.340 millones".

¿Este es justamente el método que no le gusta para ganar dinero?, preguntó Mosciatti respecto al hecho que tuvo lugar el año 2015, el cual primero fue objetado por Contraloría, pero posteriormente fue permitido.

Frente a esto, Boric respondió: "No me gusta. El obtener recursos a partir de la valorización del uso del suelo en la medida en que crece la ciudad y después vender mucho más caro de lo que se compró no es una forma que a mí me guste".

En esta línea, agregó que "una de las propuestas que nosotros hemos hecho dentro de nuestro programa es la creación de un banco de suelo de uso público, justamente para la construcción de viviendas sociales".

"¿O sea que lo que hizo su padre no le gustó?", señaló Mosciatti, a lo que el parlamentario respondió: "No lo hubiese hecho yo".

Acusación Constitucional

En paralelo, explicó su cambio de postura respecto al cuarto retiro de fondos y entregó su postura respecto a la Acusación Constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera por el proyecto Dominga y los eventuales conflictos de interés del actual Mandatario.

"La acusación constitucional va", señaló Boric. Ante la insistencia de cómo la votaría con los antecedentes que se tienen hasta ahora, Boric señaló que "no tengo problemas en votar a favor de una Acusación Constitucional contra el Presidente de la República, porque creo que ha hecho cosas muy graves".

