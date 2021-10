Boric no descarta que Jadue sea ministro del Interior en su eventual Gobierno: "Lo vamos a conversar en su momento"

¿Qué pasó?

El abanderado presidencial de "Apruebo Dignidad", Gabriel Boric, fue el nuevo invitado en el segundo capítulo del programa político de Mega "El Candidato", en donde, a través de cinco segmentos, respondió preguntas de ciudadanos, repasó su historia y entregó sus propuestas de Gobierno.

Uno de los bloques que debió sortear Boric fue el denominado "Malditas redes", en la que respondió las preguntas de Paulina de Allende-Salazar, respecto a polémicos episodios que ha protagonizado y por los que incluso ha ofrecido disculpas.

También, tuvo palabras sobre la posibilidad de que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, forme parte de su gabinete en un eventual Gobierno.

Daniel Jadue como ministro del Interior

Ante la posibilidad de que sea elegido Presidente, Gabriel Boric se refirió a las opciones que hay de que Daniel Jadue, su contendor en primarias, fuese nombrado ministro del Interior.

"Imagínate que yo dijera un ministro ahora. Lo quemo inmediatamente”, comenzó señalando el candidato.

Sin embargo, no descartó la opción: "Lo vamos a conversar en su momento, no creo que esté dentro de las intenciones de Daniel".

"Una de las cosas que me comentó Daniel, es que a él le interesaba seguir su rol desde la alcaldía de Recoleta, por lo tanto él no está haciendo competencia ni pegando codazos para ningún tipo de ministerio", agregó.

Emplazamiento al ministro

Respecto a los polémicos episodios que ha protagonizado en el pasado, Boric se refirió a sus dichos de 2016, cuando criticó duramente, dicendo "que se vaya a la cresta", al entonces ministro de Justicia Jaime Campos, a propósito de una frase que este emitió sobre el caso de la menor fallecida en el Sename, Lissete Villa.

A raíz de lo anterior, Gabriel Boric señaló que "hay ciertas cuestiones que si no nos remueven la conciencia, si no nos remueve la guata, uno al final no puede dejar de sentir".

"Ahí me dio rabia, quizá no es la palabra más adecuada. Pero uno tiene que poder expresar eso", añadió.

Polera de Jaime Guzmán

El candidato de Apruebo Dignidad también tuvo palabras para otros de sus polémicos dichos, cuando expresó públicamente, en 2018, su respeto a Mauricio Hernández Norambuena, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y cuando, durante una entrevista en 2017, a Boric le regalaron una polera donde se ve la cara del senador Jaime Guzmán con una herida de bala en la frente.

Al respecto, el candidato manifestó: "Creo que cometí un error, y creo que cuando uno comete un error, es bueno revisar sobre él, aprender de aquello y enmendar el rumbo".

"He cometido acciones impulsivas y he ido mejorando muchísimo en aquello", expresó.

“Funas”

Finalmente, tuvo palabras sobre las "funas" que ha recibido y que públicamente se han conocido, como aquella registrada en Parque Forestal en medio del estallido social, así como también la ocurrida al interior de la cárcel, cuando fue a visitar a un preso del estallido social.

"La violencia es el último recurso del incompetente. Es llegar a eso, y más allá de este caso en particular, creo que no es la manera de resolver los conflictos en la sociedad. Eso fue duro. Estaba con una compañera y sé que fue un momento difícil para ella”, comentó sobre la funa que recibió cerca de Plaza Italia.

A propósito de una declaración de Daniel Jadue sobre la responsabilidad de Boric respecto a los presos políticos, el candidato de Apruebo Dignidad aseguró no ser "responsable", y que "nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que no se mantengan condenas injustas".

"Lo que dice Daniel, no me cabe ninguna duda que no lo mantiene, yo creo que es parte del fragor de las campañas", expuso.

