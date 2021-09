Sichel admitió retiro el 10% de sus fondos AFP: Conoce cuáles candidatos presidenciales lo hicieron

El retiro del 10% de los fondos de las AFP es un tema que ha sido ampliamente discutido por más de un año en nuestro país y que inició producto de la pandemia de coronavirus, que afectó económicamente a gran parte de las familias.

La situación epidemiológica y las cifras de desempleo fueron algunos de los factores que motivaron a diputados y senadores a debatir sobre esta medida, la cual generó opiniones divididas tanto en el Ejecutivo como en sectores de la oposición.

En este contexto es que hasta ahora se han producido tres extracciones de ahorros. Además, en este momento se analiza la posibilidad de un cuarto retiro del 10%, cuyo proyecto fue aprobado esta semana en la Cámara de Diputados y despachado al Senado.

Ministros y retiros del 10%

En medio de las Elecciones Presidenciales, han sido varios los ministros que han debido salir a aclarar si concretaron o no la respectiva extracción, luego de que Rodrigo Cerda afirmara que sí hizo el primer retiro, cuando todavía no era nombrado como ministro.

"En ese momento yo no estaba en el Gobierno y lo pude hacer. En ese momento uno lo que pensaba es que esto era una política completamente transitoria. Pero después cuando uno se da cuenta de que cuando empiezan a ocurrir más cosas uno se preocupa de sus propios fondos de pensiones", señaló en ese entonces.

A sus dichos se sumó la actual vocera del candidato Sebastián Sichel, Katherine Martorell, quien manifestó que "yo hice un retiro del 10%, solo uno y lo hice por una situación familiar, una enfermedad familiar".

En tanto, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, reconoció que también hizo uso de su primer retiro de fondos de AFP: "Lo hice porque necesitaba, una emergencia", explicó.

¿Qué ocurre con los candidatos presidenciales?

Esta situación sin duda salpicó a los candidatos presidenciales, quienes en los últimos días han tenido que aclarar si hicieron o no alguna extracción de sus ahorros.

Respecto al retiro del 10%, en conversación con el matinal Mucho Gusto, Yasna Provoste (DC) indicó este jueves que "no, no lo saqué, ninguno".

En el mismo espacio, Franco Parisi (PDG) fue consultado el miércoles recién pasado y aclaró: "no lo he sacado, solamente por dejación".

Con anterioridad, otros candidatos que respondieron que no habían extraído sus ahorros desde sus cuentas son Gabriel Boric (Convergencia Social) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

En tanto, Eduardo Artés (UPA) expresó que sí hizo los tres retiros del 10%, al igual que Marco Enríquez-Ominami (PRO).

Por último, Sebastián Sichel (ind. por Chile Podemos Más), quien hasta hace poco no había respondido públicamente si concretó algún retiro del 10%, finalmente reveló que sí los hizo para trasladarlos a una APV.

El exministro de Desarrollo Social no se detuvo allí y sentenció: "Si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pase, quiero discutir en serio de porqué no retiramos el 100% de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política y administrarlos en cuentas separadas".

