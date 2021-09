Sichel evita responder si retiró el 10% de las AFP: "No voy a caer en ese debate moral"

¿Qué pasó?

El candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, a diferencia de otros de sus contendores electorales, no quiso responder si es que había hecho uso del retiro del 10% de las AFP.

A horas de que el proyecto afronte una jornada clave en el Congreso, el exministro del Gobierno acusó que estas consultas son una "trampa" puesta por la centro izquierda.

¿Qué dijo Sichel?

"No voy a caer en ese debate moral, porque creo que esa es la incoherencia del sistema, mientras algunos salen a darle explicaciones a ellos, yo creo que, al revés, las explicaciones las tienen que dar aquellos que están aprobando el retiro y están tirando voladores de luces, esa es la trampa", sostuvo la jornada del lunes.

“No vamos a caer en el volador de luces y la trampa que pone la izquierda en Chile”, aseguró también.

En cambio, y en alusión a lo que ocurrió con Gabriel Boric y Yasna Provoste, Sichel lanzó: "La única incoherencia que veo hoy día son las vueltas de carnero respecto a la posición del cuarto retiro de los candidatos de oposición, y lo que he visto es un interés de tirar fuegos artificiales para desviar el tema de fondo".

Emplazamiento de Provoste

La jornada del lunes Yasna Provoste, candidata por Unidad Constituyente que emplazó a Sichel a decir si había o no extraído el dinero, respondió: “Esto no es una trampa, es una exigencia mínima de transparencia. El candidato de continuidad de este gobierno tiene una tarea pendiente con la transparencia. Estos no son ataques personales, tiene que ver con la transparencia de cómo respondemos ante las necesidades del país".

Han pasado más de 7 horas desde que le pregunté a @sebastiansichel y no dice nada. La pregunta es sencilla: ¿Retiró su 10%? Sí o no. #SichelNoResponde pic.twitter.com/DUZernppjU — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) September 27, 2021

