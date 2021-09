Abogada demandante de Parisi estudia solicitar retención de fondos de campaña para pagar deuda de alimentos

¿Qué pasó?

La abogada de la madre de los hijos de Franco Parisi, Marisol Valladares, se refirió a la demanda por pensión de alimentos que recae sobre el candidato presidencial del Partido de la Gente, cuya suma sobrepasa los $200 millones.

La profesional descartó que Parisi haya hecho los depósitos a otra cuenta, como señaló su abogada en Mucho Gusto, y reveló que están analizando solicitar que se pague lo adeudado con el dinero que el candidato reciba de parte del Servel como reembolso por gastos de campaña.

¿Qué dijo la demandante de Parisi?

"Nosotros tenemos esa opción y la estamos estudiando porque es una posibilidad cierta de ir a tomar parte al menos de la deuda, que él va a percibir con cargo a los gastos de devolución de campaña", afirmó.

Por otro lado, afirmó que "no media ningún pago ni abono en relación a la deuda de alimentos que se encuentra configurada. Por lo tanto, a él le correspondería probar donde hizo estos pagos", consignó T13.

"Él, desde el día uno, supo la cuenta corriente donde debía efectuar las transferencias. Nos gustaría recibir los comprobantes de pago o abonos que él dice que ha pagado", añadió.

Niega acuerdo

Valladares también negó alguna aproximación por parte de los representantes de Parisi para llegar a algún acuerdo.

"No he tenido ninguna aproximación para iniciar algún proceso de negociación sobre las fórmulas de pago de la deuda que se encuentra actualmente vigente", sostuvo.

Además, en cuanto al monto total de la deuda, indicó que "hay que agregar a ese monto ya liquidado, que se encuentra firme y ejecutoriado, porque no se acogieron los recursos interpuestos por él, todo el estipendio en dinero que ha dejado de pagar durante este año y tres meses. Además, las otras prestaciones directas que él se comprometió a pagar a favor de los alimentarios, vale decir, gastos médicos, el colegio no formaba parte de la obligación original, era solamente un estipendio en dinero, costos de salud no cubiertos ni por la isapre ni seguros complementarios y todos los gastos médicos extraordinarios que normalmente no tienen cobertura como dentista, oftalmólogo y otras especialidades en salud mental particularmente. Yo creo que esta pensión en rigor excede los $300 millones en deuda de alimentos".

