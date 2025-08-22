Confirman clausura del estadio de Independiente: Fiscalía busca encontrar pruebas contra hinchas argentinos

22 ag. 2025 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó la clausura total del estadio Libertadores de América, escenario de los graves episodios de violencia ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

La medida fue decretada por el juez de garantía José Luis Arabito, tras la solicitud de la Fiscalía, que busca preservar el lugar donde ocurrieron los enfrentamientos y reunir pruebas contra los agresores, principalmente hinchas de Independiente, quienes serán imputados por intento de homicidio.

¿Cuánto tiempo estará cerrado el estadio?

El recinto deportivo ubicado en Avellaneda se mantendrá cerrado de manera indefinida mientras dure la investigación judicial y hasta que el club argentino, la Conmebol y la AFA presenten un plan integral de seguridad en el estadio.

Como consecuencia, lo más probable es que El Rojo deba buscar un nuevo recinto para hacer de local en las próximas semanas, principalmente en su partido del fin de semana ante Platense por el Torneo de Clausura.

Sin embargo, el juez planteó la opción de que Independiente ocupe el estadio a puertas cerradas o que derechamente jueguen con su hinchada en otro estadio, según informó TN.

A pesar de ello, la dirigencia de Independiente prepara un recurso de apelación para revertir la medida y permitir el ingreso de público en su partido del domingo.

Por último, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, informó que "en el caso de los hinchas de Independiente, tenemos identificados a la mayoría de los que ingresaron a la tribuna y, en particular, a los que golpearon salvajemente, que van a estar imputados por intento de homicidio".