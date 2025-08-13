Influencer revela cuál es el peor asiento del Estadio Nacional: No se ve el arco ni la cancha

13 ag. 2025 - 11:02 hrs.

El Estadio Nacional es el recinto deportivo más grande e importante del país. Allí, la Selección Chilena levantó su primer trofeo de la Copa América en 2015 y obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962, mientras que la Universidad de Chile salió campeón de la Copa Sudamericana en 2011.

A pesar de la larga historia del recinto de Ñuñoa, las remodelaciones de los últimos años han reducido su capacidad a poco más de 48 mil personas. A ello, se suma otro problema: algunos asientos no permiten tener una vista adecuada de la cancha y los arcos, tal como lo reveló un conocido influencer deportivo.

Este es el peor asiento del Estadio Nacional

El creador de contenido Camilo Torres, conocido en redes como Central Rústico, publicó un video en el que reveló que "hay algunos asientos del Estadio Nacional que la verdad son inútiles y quizás son los peores del estadio".

En específico, se trata de los asientos que están en la parte alta del sector pacífico lateral sur, puerta 10 del Estadio Nacional. En esa parte del recinto, el techo del sector marquesina (pacífico) tapa por completo el arco y el área norte.

Eso se debe a que estos asientos están a una mayor altura que el propio techo, por lo que se hace imposible ver por completo la cancha, sin importar si se está sentado o parado.

"Desde este ángulo no ves un arco de la cancha. Es el peor asiento del Nacional, nunca te pongas aquí, son malísimos. Es algo insólito, si alguna vez vienes al Estadio Nacional no te sientes acá", advirtió el influencer.

¿Cuánto cuestan estos asientos?

A pesar de la mala vista, ese sector del estadio tiene un valor de $36.300 para los partidos de Universidad de Chile en el Torneo Nacional, mientras que para la Copa Sudamericana cuestan $55.000.

De todas maneras, solo son algunos asientos de pacífico lateral sur que tienen este mal ángulo, ya que un poco más abajo se ve sin problemas.