Darío Osorio aparece en el horizonte de equipo de la Premier League

18 ag. 2025 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

El buen presente de Darío Osorio en el Midtjylland de Dinamarca sigue atrayendo miradas desde las grandes ligas de Europa. Tras ser figura y marcar un gol en la reciente victoria de su equipo, ahora un club de la Premier Legue lo tendría en la mira.

El club interesado en Osorio

El seleccionado chileno de 21 años aparece en la carpeta del Bournemouth, según dio a conocer el portal británico Vavel. No obstante, sería plan B del club en caso de que se trunque el fichaje del marroquí Amine Adli, del Bayer Leverkusen.

De acuerdo a la prensa británica, las negociaciones por Adli no están cerradas, e incluso otros clubes de la Premier estarían atentos a su fichaje.

A pesar de que el futbolista africano tendría como prioridad su llegada a los Cherries, el nombre de Darío Osorio se metió en la pelea y podría terminar dando el salto al fútbol inglés.

Hace unos días, el posible aterrizaje de Osorio a Reino Unido parecía descartado con la llegada de Ben Doak. Sin embargo, el cuadro inglés aún estaría buscando sumar un nuevo jugador en ofensiva.

Desde su llegada a Europa a mediados de 2023, Osorio ha disputado 72 partidos, en los que ha anotado 17 goles y 7 asistencias, incluyendo 5 tantos en competiciones europeas.