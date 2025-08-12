Así fue la última entrevista a Diogo Jota: Livepool difunde documental grabado antes del accidente

12 ag. 2025 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

A más de un mes del trágico accidente automovilístico que le quitó la vida a Diogo Jota y a su hermano André Silva, el Liverpool difundió un adelanto de lo que sería la última entrevista del futbolista portugués antes de morir en Zamora, España.

El registro es parte de un documental realizado por el club inglés tras el título de la Premier League conseguido en la última temporada, el que fue grabado un par de semanas antes del fatal choque ocurrido el pasado 3 de julio.

¿Qué dijo Jota?

El adelanto de dos minutos del documental, titulado "Campeones 24-25: La historia interna", muestra diversas imágenes de la campaña del Liverpool y de las entrevistas realizadas a los jugadores del plantel, en donde Jota aparece como uno de los protagonistas.

"Fue una temporada muy dura para mí, pero siempre estuve allí luchando y pude ayudar al equipo ese día y estoy orgulloso de lo que pude hacer", comenzó diciendo el delantero respecto al gol clave que marcó en el clásico ante Everton.

Respecto a esa victoria por 1-0, Jota aseguró que "es difícil de describir. Esa es la sensación que busco cuando juego al fútbol, por eso uno pone toda su vida y todo su esfuerzo en momentos como ese, momentos en los que se puede decidir un partido importante".

"Como delantero, la mejor manera de jugar es marcar un gol; vale la pena seguir buscando momentos así. Te sientes increíble", añadió.

"Es algo que ni siquiera podía soñar cuando era niño"

El jugador también reveló que haber levantado el trofeo esa temporada "es algo que ni siquiera podía soñar cuando era niño. Quería jugar en la Premier League, pero nunca imaginé que ganaría".

"Son imágenes que quedarán para siempre. Es un logro extraordinario para un hombre pequeño que vino de Gondomar, donde tuve este sueño. Por fin lo logramos. Pero es un momento que atesoraré para siempre, como dije, porque es un logro extraordinario", finalizó.

Cabe consignar que el documental del Liverpool, en el que también aparecen jugadores como Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister y Alisson, se encuentra disponible para comprar en el sitio web del club por 3,99 euros (cerca de $4.500).