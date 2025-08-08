Desde chía hasta salmón glaseado con miso: Chef revela qué comen los futbolistas de la Premier League

08 ag. 2025 - 18:32 hrs.

La Premier League es considerada por muchos como la mejor liga del mundo, no solo por los altos presupuestos, las grandes figuras y las hinchadas, sino que también destaca el profesionalismo de los futbolistas ingleses y extranjeros.

Así lo confirmó Tommy Cole, un chef que se ha consolidado como referente en la nutrición deportiva personalizada para deportistas de élite, y que reveló cómo es la estricta dieta que siguen los jugadores en el fútbol inglés.

¿Cómo es la alimentación de los jugadores en la Premier?

Cole, de 32 años, tiene una cocina con su colega Sam Houghen en la que preparan comidas y colaciones para un futbolista de la Premier League, aunque prefirió no revelar su nombre.

El chef explicó a Daily Mail que coopera palmo a palmo con los nutricionistas del club y que "el equilibrio de macronutrientes a lo largo de la semana es fundamental", es decir, las proteínas, carbohidratos y grasas que consumen los jugadores.

El chef aseguró que la dieta varía según el momento del año, por ejemplo, durante la pretemporada el objetivo principal es la composición corporal, por lo que reduce los carbohidratos y grasas, estableciendo un máximo de 750 calorías en las cenas. "La proteína se mantiene alta para maximizar la masa muscular y la fuerza", aclaró.

Una vez que se da inicio a la temporada, los cambios se centran en los carbohidratos y las grasas, que se deben adaptar según la carga de entrenamiento y el calendario de partidos

¿Qué comen antes y después de los partidos?

El experto en nutrición destacó que antes de los partidos evita incluir alimentos con alto contenido de fibra, ya que "un exceso puede limitar la absorción de carbohidratos y causar molestias gastrointestinales".

Asimismo, siempre intenta incorporar alimentos ricos en omega-3, como pescados grasos y semillas de chía. También suele darle prioridad a frutas y verduras por su aporte de polifenoles, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que además son muy buenos para la recuperación postpartido.

Algunos de los platos estrellas de Cole son el salmón teriyaki sobre fideos, el poke bowl con vegetales (ensalada con pescado crudo), la pasta pomodoro con pollo a la milanesa, el salmón glaseado con miso acompañado de fideos picantes y el filete con papas fondant y jugo de carne.

Platos saludables sin perder sabor

"A menudo adapto platos populares de comida para llevar, como la asiática, para que sean más saludables", comentó el chef, que además suele buscar alternativas de algunos platos para hacerlos más sanos, aunque sin perder sabor.

Por esa misma razón, también suele preparar postres, pero en versiones saludables, como tartas de queso elaboradas con yogur y queso crema bajo en grasa.

