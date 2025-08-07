¿Mito o verdad? Experta en nutrición explica si productos con menos ingredientes realmente son mejores para la salud

07 ag. 2025 - 16:43 hrs.

Cada vez más personas optan por alimentos con listas de ingredientes más cortas, pensando que así están eligiendo opciones más saludables. Sin embargo, ¿es realmente cierto que menos ingredientes significan mejor calidad nutricional?

La profesora titular de Nutrición de la Universidad Tecnológica de Swinburne, Margaret Murray, aclaró a The Conversation esta duda: si bien un alimento con pocos ingredientes puede ser más saludable, no siempre es garantía, ya que otros factores del perfil nutricional también deben ser considerados.

Presta atención al tipo de ingredientes que lo componen

Según explicó, la longitud de la lista de ingredientes no revela necesariamente el valor nutricional del producto. Lo más importante, dice, es el tipo de ingredientes que lo componen.

“Recuerde que los artículos se enumeran en orden de peso entrante, por lo que si el azúcar está en segundo o tercer lugar en la lista, probablemente haya una buena cantidad de azúcar agregada”, advirtió la especialista.

De acuerdo con Murray, un alimento puede tener solo tres o cuatro ingredientes, pero si los primeros son grasas, aceites o azúcares, no será la mejor elección para el consumo diario.

“Usa la columna ‘por ración’ para comprobar los nutrientes que obtendrías al consumir una porción del alimento. Si quieres comparar la cantidad de un nutriente en dos productos diferentes, lo mejor es consultar la columna ‘por 100 g/mL’”, aconsejó.

Ojo, podría tratarse de un alimento ultraprocesado

También es clave prestar atención a ingredientes sin valor nutricional, como colorantes, emulsionantes, espesantes, edulcorantes, aromas, agentes de carga y gelificantes. Si hay muchos de estos en la lista, probablemente se trate de un alimento ultraprocesado que no debería formar parte de la dieta diaria.

“Elegir alimentos con una lista de ingredientes más corta puede ayudarte a elegir alimentos menos procesados. Pero también debes considerar el tipo de ingredientes que se utilizan y mantener una dieta variada”, concluyó Murray.