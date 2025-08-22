Logo Mega

Universidad de Chile pidió reprogramar su partido contra Everton tras incidentes contra Independiente

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, confirmó este viernes que el club solicitó la reprogramación del partido pactado para este domingo 24 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, donde los azules deben enfrentar a Everton por el Campeonato Nacional.

La decisión se enmarca en los graves hechos de violencia ocurridos en el duelo de Copa Sudamericana frente a Independiente en Buenos Aires, que dejó un saldo de 19 hinchas chilenos heridos y varios detenidos.

Clark explicó que la principal preocupación de la institución es “la vida, seguridad física y la integridad de toda nuestra gente”, incluyendo a los hinchas que viajaron a Argentina, quienes sufrieron agresiones debido a “una mala organización y ejecución de los planes del partido, así como una ausencia de guardias y policías”.

"Hemos solicitado respetuosamente la reprogramación del partido"

El directivo añadió que incluso jugadores y colaboradores estuvieron expuestos: “Se destruyó nuestro bus en zona de seguridad y exclusión cercano al camarín y se agredió a nuestro cuerpo técnico”.

No obstante, enfatizó que lo más grave ocurrió en las tribunas: “Muchos fueron víctimas de un linchamiento permitido con pasividad por el club organizador y la policía, y otros detenidos de forma ilegítima”.

Por estas razones, la institución declaró sentirse “profundamente golpeada” y formalizó su petición de reprogramar el compromiso contra Everton.

Hemos solicitado respetuosamente a Everton y a la ANFP la reprogramación del partido para este domingo”, confirmó Clark, agradeciendo además el apoyo recibido por ambas entidades.

