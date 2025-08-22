Universidad de Chile pidió reprogramar su partido contra Everton tras incidentes contra Independiente

22 ag. 2025 - 15:52 hrs.

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, confirmó este viernes que el club solicitó la reprogramación del partido pactado para este domingo 24 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, donde los azules deben enfrentar a Everton por el Campeonato Nacional.

La decisión se enmarca en los graves hechos de violencia ocurridos en el duelo de Copa Sudamericana frente a Independiente en Buenos Aires, que dejó un saldo de 19 hinchas chilenos heridos y varios detenidos.

Clark explicó que la principal preocupación de la institución es “la vida, seguridad física y la integridad de toda nuestra gente”, incluyendo a los hinchas que viajaron a Argentina, quienes sufrieron agresiones debido a “una mala organización y ejecución de los planes del partido, así como una ausencia de guardias y policías”.

"Hemos solicitado respetuosamente la reprogramación del partido"

El directivo añadió que incluso jugadores y colaboradores estuvieron expuestos: “Se destruyó nuestro bus en zona de seguridad y exclusión cercano al camarín y se agredió a nuestro cuerpo técnico”.

No obstante, enfatizó que lo más grave ocurrió en las tribunas: “Muchos fueron víctimas de un linchamiento permitido con pasividad por el club organizador y la policía, y otros detenidos de forma ilegítima”.

Por estas razones, la institución declaró sentirse “profundamente golpeada” y formalizó su petición de reprogramar el compromiso contra Everton.

“Hemos solicitado respetuosamente a Everton y a la ANFP la reprogramación del partido para este domingo”, confirmó Clark, agradeciendo además el apoyo recibido por ambas entidades.