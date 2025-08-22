Medio argentino denuncia agresión de hinchas de la "U": También habrían querido golpear a un delivery

22 ag. 2025 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un medio argentino denunció la mañana de este viernes haber sido atacado por hinchas de Universidad de Chile afuera de la comisaría de Avellaneda, lugar en donde permanecieron detenidos más de 100 connacionales tras los hechos de violencia registrados durante el partido entre la "U" e Independiente.

Periodista argentino acusó agresión de hinchas chilenos

Según el canal de televisión argentino América TV, el episodio se produjo luego que los simpatizantes del club azul, quienes fueron liberados la noche del jueves, regresaran al recinto a retirar sus pertenencias. En ese contexto, habrían reaccionado agresivamente con un periodista del programa "Lape Club Social".

El reportero, en tanto, debió esconderse en un vehículo del canal, al mismo tiempo que daba cuenta en vivo y en directo de lo ocurrido a los panelistas del programa. Durante el despacho, aseguró que hinchas le golpeaban las ventanas para provocarlo.

Pelea al interior de la comisaría

El periodista explicó que durante la mañana los hinchas liberados regresaron a la comisaría para retirar sus pertenencias. En concreto, la policía debía devolverles sus cédulas de identidad, documentos, y celulares. Este último trámite tomaba tiempo, ya que se debía cotejar el chip con el número de teléfono.

Mientras ese procedimiento se realizaba, el comunicador y su camarógrafo estaban "haciendo guardia" afuera del recinto, sin embargo, el ambiente ya era de tensión producto de la presencia de otros hinchas de la "U" que esperaban ahí.

De pronto, según indicó el periodista, se produjo una pelea al interior de la comisaría, en el pasillo, que involucró a los connacionales, sin embargo, no precisó en el motivo. De acuerdo a palabras del profesional, se trató de un verdadero "descontrol".

En ese contexto, cuando el periodista decidió entrar a ver qué ocurría, los hinchas reaccionaron mal y terminaron agrediendo al equipo de América TV, siendo el camarógrafo el que recibió la peor parte, pues fue golpeado en la espalda.

Por su lado, desde el medio Todo Noticia (TN) aseguraron que la trifulca dentro de la comisaría se debió a que, mientras los barristas de la "U" esperaban la devolución de sus artículos personales, llegó un pedido de delivery. El repartidor ingresó con su casco en la mano, que tenía pegado un sticker de Independiente.

Al ser identificado, los hinchas de Universidad de Chile, que de acuerdo al medio serían cerca de 30, reaccionaron violentamente y quisieron agredirlo, lo que motivó la intervención del personal policial para controlar la situación.