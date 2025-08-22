Ministro Elizalde confirma que dos hinchas de la "U" siguen hospitalizados y anuncia mesa de trabajo con Argentina

22 ag. 2025 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó desde Buenos Aires, Argentina, sobre la situación de los hinchas de Universidad de Chile que resultaron heridos y detenidos en los violentos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, durante el partido contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Según precisó la autoridad, la mayoría de los aficionados detenidos ya fueron liberados y aquellos hospitalizados por heridas leves recibieron el alta médica, aunque dos chilenos permanecen internados en centros asistenciales.

“Se mantienen dos personas internadas: Gonzalo Alfaro y Jaime Mora. He tenido la oportunidad de reunirme con sus familiares y están fuera de riesgo vital”, detalló Elizalde.

Mesa de trabajo con Argentina

En paralelo, el ministro anunció la conformación de una mesa de trabajo binacional junto al Gobierno argentino, con el fin de prevenir nuevos episodios de violencia en el fútbol.

“Hemos acordado una mesa de trabajo técnica tanto con el Gobierno nacional como con la provincia de Buenos Aires para que podamos adoptar medidas sobre la base de las legislaciones vigentes en ambos países y que permitan ser más efectivos para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse en el futuro”, explicó.

Este equipo comenzará a funcionar en los próximos días y estará encabezado por los ministros de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y de Chile, Luis Cordero, además del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Condenamos toda forma de violencia en el fútbol”

Elizalde recalcó que las conversaciones con autoridades trasandinas no se limitaron a lo ocurrido en la cancha de Independiente, sino que también incluyeron otros desafíos conjuntos.

“La voluntad del Gobierno de Chile es la colaboración total con las autoridades argentinas y viceversa”, aseguró.

Asimismo, reiteró su crítica a la organización del encuentro y condenó los hechos de violencia: “Yo ayer dije que es evidente que la organización no estuvo a la altura de lo que se requería. Pero, sobre este punto, tendrán que realizarse las evaluaciones correspondientes para adoptar las medidas que correspondan para el futuro”.

Finalmente, subrayó que los protagonistas deben ser siempre los futbolistas y no aquellas personas que buscan la violencia en los estadios: “Condenamos toda forma de violencia en el fútbol. El espectáculo deportivo está dentro de la cancha, no fuera. Hay quienes se creen más protagonistas que quienes están jugando el partido. En ese contexto, corresponde adoptar todas las medidas para que el fútbol sea un espacio de entretenimiento familiar y erradicar toda forma de violencia”.