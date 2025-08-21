Cambio de Gabinete: Presidente Boric hace ajustes en su equipo de ministros para los últimos meses de Gobierno

21 ag. 2025 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, el Presidente Gabriel Boric encabezó un cambio de gabinete, a sólo meses del fin de su Gobierno y luego de que se diera a conocer la salida de los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Según pudo averiguar Meganoticias, Marcel renunció debido a que asumiría un importante cargo en el exterior, mientras que a Valenzuela el Presidente Boric le solicitó la renuncia raíz de la decisión de su partido, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), de no integrar la lista parlamentaria del oficialismo.

¿Quién entra y quién sale del gabinete?

Ministerio de Agricultura: Sale Esteban Valenzuela (FVRS) y entra María Ignacia Fernández (PS).

Ministerio de Hacienda: Sale Mario Marcel (Indp) y entra Nicolás Grau (FA).

Debido a que Nicolás Grau hasta la fecha se desempeñaba en el Ministerio de Economía, también se modificó dicha cartera.

Ministerio de Economía: Sale Nicolás Grau (FA) y entra Álvaro García (PPD).

¿Qué dijo Boric tras el cambio de gabinete?

"Quiero empezar agradeciendo a quienes hoy dejan este gabinete ministerial porque han sido cuatro años tremendamente intenso en donde vuestro compromiso y las numerosas realizaciones en ambas carteras, tanto Hacienda como Agricultura, dejan un importante legado sobre el cual nuevos ministros trabajarán y en adelante serán otros", expresó Boric.

"Como pueden ver, el equipo económico tiene equipos importantes, pero me interesa dejar muy en claro que nuestro gobierno va a seguir avanzando en la dirección de la responsabilidad fiscal, porque sus reglas trascienden los ciclos políticos y dan estabilidad de largo plazo al país", sostuvo.

La despedida de Mario Marcel

El Presidente le agradeció a Marcel "el rigor, la tenacidad, la seriedad y, muy personalmente, la generosidad con la que desempeñó el cargo de ministro de Hacienda, cargo que hoy deja por motivos personales que él explicará. Lo veníamos conversando personalmente hace harto tiempo, para mi esto no es una sorpresa y respeto profundamente su decisión y espero que quienes forman opinión pública en Chile también la respeten".

"Mario, ha sido un honor para mí pero también para el país entero el tenerte en la cabeza de esta cartera, porque gracias a tu liderazgo y con tu equipo -porque además eres un gran formador de equipos- se logró sacar adelante codo a codo con la entonces ministra del Trabajo la reforma de pensiones... Fuimos persistentes y tú liderazgo fue fundamental", agregó.

Noticia en desarrollo...