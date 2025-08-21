Mario Marcel renuncia al Ministerio de Hacienda: Asumiría importante cargo en el exterior

21 ag. 2025 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se confirmó que Mario Marcel renunció como ministro de Hacienda del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, pues asumiría un importante cargo en el exterior, según pudo averiguar Meganoticias.

Su rol en el Gobierno de Gabriel Boric

Marcel fue una de las figuras más relevantes de la administración del Presidente Boric, asumiendo desde el comienzo de esta —el 11 de marzo de 2022— como jefe de la billetera fiscal. Su principal desafío fue estabilizar las finanzas públicas, golpeadas por la pandemia.

El paso del economista por Hacienda estuvo marcado por la aprobación de la reforma de pensiones, mientras que su "mayor frustración" fue el rechazo de la reforma tributaria en marzo de 2023, como él mismo expresó hace un tiempo.

Pasos por el Banco Central y otros organismos internacionales

Antes de llegar al Gobierno, fue presidente del Banco Central (BC). Asumió en diciembre de 2016 tras ser designado por la entonces Presidenta Bachelet y en 2021 fue ratificado por el Presidente Piñera para un nuevo período de cinco años, que se vio interrumpido por su incorporación a la administración de Boric.

El académico de 65 años ya había tenido pasos por el extranjero. Entre 1997 y 2000 fue director ejecutivo por Chile en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y en 2008 fue nombrado gerente del Departamento de Capacidad Institucional y Finanzas del mismo organismo.

En 2011 asumió como subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en 2014 se integró al Banco Mundial como director de la Práctica Global de Buen Gobierno.

