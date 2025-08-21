Nicolás Grau es el nuevo ministro de Hacienda y Álvaro García asume en Economía

21 ag. 2025 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

El hasta ahora ministro de Economía, Nicolás Grau, asume como jefe de la cartera de Hacienda, luego que la mañana de este jueves se conociera la renuncia de Mario Marcel. En tanto, el economista Álvaro García fue elegido como nuevo titular de Economía.

Se espera que a eso de las 17:00 horas se lleve a cabo en el palacio de La Moneda el cambio de mando. En la instancia, Marcel dejará su rol como ministro, según pudo conocer Meganoticias, para asumir un importante cargo en el exterior.

Grau como nuevo ministro de Economía

Grau, quien forma parte del gabinete del Presidente Gabriel Boric desde su inicio, es doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania y magíster en ingeniero comercial de la Universidad de Chile.

Entre los principales logros legislativos que ha tenido este año, destaca la aprobación de la ley de permisos sectoriales que busca destrabar la inversión, y la nueva ley de fraccionamiento (ley de pesca).

Los desafíos que deberá enfrentar como ministro de Hacienda es la elaboración del presupuesto 2026, además de tramitar la reforma tributaria de las pymes y el nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior.

Por su parte, García es un destacado economista del Partido por la Democracia (PPD) que hasta ahora se desempeñaba como presidente de la consultora Colaboración Estratégica.

Es ingeniero comercial de la Pontifica Universidad Católica de Chile, y máster y doctor en Economía de la Universidad de California en Berkeley.

Además, fue ministro de Economía y de Energía durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y ministro Secretario General de la Presidencia en el mandato de Ricardo Lagos.