La "Sirena de Hielo" conquista su séptimo mar tras sobrevivir 11 horas en el Estrecho de Tsugaru

14 jun. 2024 - 17:37 hrs.

La deportista chilena Bárbara Hernández culminó con éxito su desafío en Japón al atravesar el Estrecho de Tsugaru, en un recorrido desde Hokkaidó hasta Honshû, durante 11 horas y 40 minutos, enfrentando las aguas frías y peligrosas habitadas por tiburones, serpientes marinas y medusas.

La proeza se desarrolló a partir del 13 de junio a las 15:04 horas de Chile (04:04 hora en Japón) desde el Puerto de Tsugaru hasta su llegada a Aomori a las 02:44 horas de Chile (15:44 hora en Japón). Bárbara Hernández dedicó todo su esfuerzo al océano japonés para establecer un nuevo récord para Chile al nadar en aguas abiertas con temperaturas en torno a los 15ºC.

La Sirena de Hielo ha completado su séptimo recorrido en el Desafío de los 7 Mares, consolidándose como la primera sudamericana en superar este desafiante circuito que implica travesías extremadamente complicadas por mares, estrechos y canales alrededor del planeta. Estas travesías comprenden ultramaratones acuáticos sin la utilización de trajes de neopreno, recibiendo solamente hidratación cada 40 minutos.

“Fue lejos el nado más complejo de mis siete mares, las condiciones fueron muy rudas, siempre pensé que Japón iba a ser un nado cálido y me encontré con un mar de 15º, algo bastante frío pensando nadar más de 11 horas, sentí miedo de no poder terminarlo”, manifestó la deportista y agregó: “pensé que me podían sacar del agua porque teníamos muchas corrientes y olas, el mar me golpeaba fuertemente en la espalda, sumado a la hipotermia”.

Con una mentalidad implacable, la Sirena de Hielo logró soportar las horas de nado continuo, peligrosas corrientes, grandes oleajes y el riesgo de hipotermia debido al largo tiempo de permanencia en el mar.

“Quiero instar a la gente a soñar en grande, a trabajar por esos sueños, que sepan que, desde Chile, en el fin del mundo, podemos hacer cosas únicas y ganar un lugar en la historia del mundo, en este caso desde la natación de aguas abiertas”, manifestó.

La nadadora de 38 años goza de un extenso historial de victorias en la natación de aguas abiertas y en aguas gélidas, camino que emprendió hace 10 años cuando tomó la determinación de ser la primera persona en Sudamérica en conquistar el Desafío de los 7 Mares. Cruzar a nado el Estrecho de Tsugaru era la última prueba que tenía por delante para quedarse con la corona.

“Agradezco profundamente a quienes me acompañaron, a Jorge Villalobos mi compañero hace más de 12 años, a Nora Toledano, la primera latinoamericana en terminar este desafío de los 7 mares, a mister Ishi que lo hizo posible, a la organización, a mis auspiciadores, familia, equipo y a las miles de personas que se conectaron a nuestras transmisiones”, concluyó Bárbara Hernández.

Bárbara Hernández se convierte en la primera persona sudamericana en obtener los 7 Mares reconocidos por ser los nados más difíciles alrededor del mundo en las maratones a nado de aguas abiertas, la cual considera los logros desde el 2019, tras cruzar el Canal de la Mancha (entre Francia e Inglaterra); el Canal Santa Catalina (Estados Unidos); el Estrecho de Gibraltar (entre España y Marruecos); el Canal de Molokai (Hawái); Canal del Norte (entre Irlanda y Escocia) y el Estrecho de Cook (Isla Norte y Sur de Nueva Zelanda).