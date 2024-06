Modric usa a La Roja para responder a Mbappé sobre la dificultad del Mundial y la Eurocopa

14 jun. 2024 - 14:12 hrs.

A inicios de este mes, el jugador francés Kylian Mbappé generó todo un debate en el mundo del fútbol luego de asegurar que la Eurocopa está por sobre la Copa del Mundo en cuanto a la dificultad del certamen europeo.

Tras esto, el subcampeón del mundo y figura del Real Madrid, Luka Modric, salió a contradecir al delantero galo, no solo destacando la dificultad del Mundial, sino que además incluyendo a Chile a modo de ejemplo de lo anterior, y rotulándolo como un “equipo grande”.

Cabe recordar que entre las polémicas declaraciones que dio Mbappé, manifestó que “creo que la Eurocopa es una competición más complicada que el Mundial”.

AFP (archivo)

¿Qué dijo Modric sobre La Roja?

Respecto a lo anterior, la estrella croata expresó en diálogo con ESPN, que “en la Eurocopa hay partidos con las mejores selecciones de Europa, pero en el Mundial también tienes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, grandes equipos de otros continentes”.

“No me gusta comparar, pero para mí, es más difícil el Mundial, porque están las mejores selecciones de todo el mundo”, agregó.

En esa línea, Modric explicó que “puedo entender lo que dijo Mbappé, porque aquí se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero el Mundial es más difícil”.

AFP (archivo)

Modric mentalizado en la Eurocopa

Por otro lado, el mediocampista del Real Madrid dio a conocer que se encuentra en buenas condiciones para disputar la Eurocopa, indicando que “física y mentalmente estoy bien”.

“Esta ha sido una temporada donde no he jugado como estoy acostumbrado, en cada partido que jugué, demostré que sigo en un buen nivel. Me siento con muchas ganas de que empiece la Eurocopa”, concluyó.

Todo sobre Selección Chilena