Pronostican lluvias "intensas" y "sobre lo normal" para el próximo jueves en la Región Metropolitana y de Valparaíso

14 jun. 2024 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal frío ha disminuido su intensidad y, por ende, los eventos climatológicos que mantenían en alerta a la población han ido amainando. En el caso de Santiago, los cielos se despejaron tras las lluvias.

Sin embargo, en los próximos días las precipitaciones volverán a la zona centro del país. Según adelantó el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, la "bonanza" del tiempo terminará el día martes 18 de junio.

Lluvias de características "sobre lo normal"

El experto precisó que las temperaturas mínimas disminuirán en la capital durante el fin de semana, concretamente, a 4 °C el sábado y 3 °C el domingo, mientras que la máxima en ambos días será de 16 °C.

Luego, al iniciar la próxima semana el panorama comenzará a cambiar. "El martes vuelven las precipitaciones a Santiago, vuelve la lluvia, pero esta lluvia es de características normales. Esto significa que no pasamos de los 8, 12, tal vez 15 milímetros en el sector oriente", afirmó.

Imagen referencial/ATON.

El meteorólogo fue más allá y aseguró que el jueves 20 "vuelve nuevamente la precipitación de características sobre lo normal en Santiago, podría llegar a ser moderado o tal vez fuerte en Viña del Mar".

Precipitaciones intensas en la región de Valparaíso

De acuerdo a lo que dejó ver el especialista, las precipitaciones volverán con todo a la región de Valparaíso la próxima semana. "A las 13 horas del día jueves se vuelve completamente intenso (el sistema frontal)", afirmó.

En este sentido, especificó que el nuevo pulso de agua afectará a Viña del Mar, Concón y Reñaca. "Vuelven a recibir precipitaciones no normales, no moderadas, no fuertes, sino que intensas, como lo que vivimos en este primer pulso hace unos días".

Asimismo, Leyton hizo hincapié en que "va a precipitar de manera intensa, con todas sus letras, esto no es exageración, esto es real porque este modelo se ha comportado extraordinariamente fidedigno".