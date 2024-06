La historia del aviador chileno que salvó a comandos británicos en la guerra de las Malvinas y que nunca más apareció

14 jun. 2024 - 17:34 hrs.

Jorge Freyggang Campaña nació el 1 de abril de 1947 y vivió durante su infancia en Santiago. No obstante, a los 18 años decidió ingresar a la Escuela de Aviación, egresando años después con el grado de subteniente.

Tras el golpe militar de 1973, protagonizó uno de los momentos más crudos de su historia, al participar de interrogatorios, por ejemplo, contra Jorge Silhi, un dirigente estudiantil y militante del MIR.

"Era uno de los que me golpeaba, pero los que más golpeaban eran los suboficiales", indicó Silhi, quien en ese momento tenía 19 años.

En 1975, Freyggang dejó su rol en inteligencia y asumió labores administrativas. Incluso, en un momento llegó a sufrir un accidente aéreo en un helicóptero que pilotaba.

Jorge Freyggang Campaña / La Nación de Argentina

Según indica el diario La Nación de Argentina, ya en 1977 decidió dejar las filas de la FACh y más tarde viajó a la Patagonia, con el objetivo de tener su propia línea aérea.

La guerra de las Malvinas

En 1982, los habitantes del extremo sur de Chile vivieron momentos de tensión ante la guerra protagonizada entre Argentina y Gran Bretaña, que peleaban por la soberanía de las islas Malvinas.

Lo anterior también involucró a nuestro país, ya que en un momento el alto mando de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) envió a tierras nacionales a un oficial para conseguir apoyo local.

Después del conflicto armado, Chile recibiría, por ejemplo, seis Hawker Hunter y misiles antiaéreos, entre otras cosas, mientras que los aviadores británicos utilizarían el espacio aéreo para trabajos de espionaje.

Aquí es cuando aparece el rol de Freyggang, ya que rescató a ocho hombres del ejército británico, que habían fallado en una misión y que permanecían escondidos en la ciudad de Porvenir.

El rescate por parte de Jorge Freyggang

Los oficiales de enlace chilenos se pusieron en contacto con el exFACh, Jorge Freyggang, para que ayudara en las labores de rescate de los comandos británicos.

Fue el 30 de mayo cuando finalmente los ocho comandos fueron derivados desde Porvenir a Punta Arenas en un monomotor. En aquel lugar los esperaba Freyggang en un Beecheraft Queen Air BE-80.

El chileno hizo una escala en Puerto Montt para cargar combustible y así llegar a Santiago. Ya allí, fueron recibidos por varios vehículos que los llevaron a una casa de seguridad.

Al terminar esta "misión secreta", Freyggang pudo finalmente respirar más tranquilo y recibir un pago por aquello. De ahí en adelante, estuvo unos días en la capital y regresó a Punta Arenas.

El fatal accidente junto a su familia

Pero aquí no termina la historia de Freyggang, debido a que el 5 de junio de 1982, cuando volvía a Punta Arenas, sufrió un fatal accidente.

Aquella jornada era difícil para pilotar, producto de un sistema frontal. Sin embargo, al tener confianza, optó igualmente por regresar al extremo sur de Chile.

Freyggang iba acompañado de su esposa, sus hijos y su asesora del hogar, cuando de repente se puso en contacto con la torre de control del aeródromo de Chile Chico por una emergencia.

"Solo veo mar a mi alrededor; también veo la Luna. No observo tierra. Me queda combustible para unos 20 minutos, así que trataré de amarar. Búsquenme. No me olviden", fueron sus últimas palabras.

En un comienzo, se pensó que el accidente en realidad habría sido un atentado de la inteligencia argentina o que pudo haber fingido su muerte y la de su familia. Sin embargo, nada de eso ha sido confirmado y desde aquel fatídico día que no hay noticias sobre su paradero.

Todo sobre Noticias Chile