La respuesta de Pellegrini que lo hace "coquetear" con la posibilidad de dirigir al Milan

24 abr. 2024 - 10:37 hrs.

Manuel Pellegrini dio una extensa entrevista en la cual abordó diversos temas sobre su carrera, como también de otros. Incluso, el técnico chileno del Betis se refirió a la llegada de Ricardo Gareca a la banca de la Selección Chilena y a los rumores que lo vinculan al poderoso AC Milan de Italia.

Pellegrini y sus opciones de volver a Chile

En conversación con DirecTV, el "Ingeniero" comentó la opción de regresar al país: "Me veo volviendo a Chile más cerca de la Selección que de un club, siempre y cuando haya espacio porque espero que a Gareca le vaya bien estos cuatro años. Por ahora solo pienso en el Betis porque tengo contrato. En el futuro me gustaría seguir dirigiendo en Europa".

Sobre una eventual salida de Claudio Bravo del Betis, sostuvo: "Está plenamente vigente. Ha tenido un año muy complicado, con lesiones que no le han permitido tener regularidad. El llamado a la Selección le hizo muy bien, lo remotivó. Lo veo con ganas de seguir. ¿A dónde seguirá? No me atrevería a hablar por él. No sé que decidirá, yo tuve la fortuna de tenerlo estos cuatro años y haberlo dirigido".

AFP

Gareca y su paso por la "U"

Respecto a la llegada de Gareca a la Roja, dijo: "Es muy positiva su llegada. Hablé con él en Sevilla antes de que firmara por Chile, no sabíamos aún que llegaría a la Selección así que hablamos de fútbol. Lo conocía de antes. Ojalá le vaya muy bien".

También recordó su paso por la "U": "Ha sido un club muy especial para mí. Estoy dentro de los jugadores que más partidos ha jugado. Creo que la revancha la tomé en Palestino, ese traspié fue doloroso como hincha, jugador y capitán que fui. Con el club es difícil que vuelva".

Pellegrini por los rumores que lo vinculan al Milan

En cuanto a una supuesta oferta del AC Milan, Pellegrini lanzó una respuesta que lo hace "coquetear" con dicha posibilidad: "Son cosas que salen en la prensa, no podría pronunciarme mucho. Ahora, estar siempre como nombre en equipos importantes es algo trascendental para mantenerme vigente. Es motivo de orgullo que me consideren".

Por último, sobre su estadía en el Betis, Pellegrini comentó: "Han sido cuatro años muy buenos. Me quedan dos años de contrato y ojalá se pueden cumplir si estamos ambas partes de acuerdo".