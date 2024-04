Colo Colo se complica en la Copa Libertadores tras igualar con Alianza Lima en el Monumental

23 abr. 2024 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo tuvo una irregular jornada en la Copa Libertadores tras igualar 0-0 con Alianza Lima en el Estadio Monumental en partido válido por el Grupo 1 del certamen continental.

El cotejo fue válido por la fecha 3 y dejó al cuadro albo con cuatro puntos, dejando incertidumbre entre sus hinchas de cara a la clasificación a segunda fase.

Primer tiempo

Con su victoria en el clásico sobre Universidad Católica, el conjunto popular logró cortar una racha de tres derrotas consecutivas, llegando con la confianza a tope para el choque con el elenco peruano, que marcha tercero en su liga y en la anterior fecha del torneo continental cayó ante Cerro Porteño.





El dueño de casa fue ampliamente superior a su rival en el primer tiempo. Los pupilos de Jorge Almirón no solo tuvieron una mayor posesión de balón, sino que además contaron con las mejores oportunidades, principalmente en los pies del delantero Guillermo Paiva.



El paraguayo, único centro delantero nominal del Cacique, fue constante agente de peligro en el área incaica y se generó la ocasión más clara en el minuto 15, con un tiro desde fuera del área que remeció el vertical izquierdo de Ángelo Campos.

Segundo tiempo

La escuadra alba no sacó el pie del acelerador y mantuvo su dominio en la segunda fracción, con constantes llegadas al pórtico defendido por Campos. Quien estuvo por más cerca de anotar, el primero fue Marcos Bolados, quien quedó en buena posición, pero terminó enviando la pelota por sobre el larguero (55').



El combinado de Macul mantuvo la presión sobre su rival, pero a pesar de sus constantes arremetidas, no era capaz de superar el cerco de los albiazules, que salvo por algún contragolpe esporádico, prácticamente no inquietó a la zaga contraria ni al guardameta Brayan Cortés.



Hacia el tramo final del compromiso, la desesperación invadió a los albos, que cada vez veían más lejanas sus chances de llegar a línea de fondo para tranquilidad de los dirigidos por Alejandro Restrepo, que parecía conformarse con la paridad que le permitía sumar su segundo punto.



Así, ambos equipos firmaron un empate que dejó con gusto a poco a Colo Colo, que se instaló momentáneamente en el segundo puesto, a la espera de lo que ocurra el jueves entre Fluminense y Cerro Porteño. El jueves nueve de mayo, a las 20 horas, el cuadro capitalino recibirá a su par brasileño.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Todo sobre Colo Colo