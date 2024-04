"Hay muchos equipos adelante de ellos": La respuesta de Zaldivia tras supuesto ninguneo de Vidal a la "U"

16 abr. 2024 - 18:32 hrs.

"Eso para nosotros no es tema. A la 'U' no la tenemos ni en mente, te lo digo ya. No pensamos en la 'U'. Quedan 22 partidos, son 66 puntos. Mira todo lo que queda".

Con esas declaraciones Arturo Vidal encendió la polémica tras ser consultado por la ventaja de 10 puntos que le sacó el cuadro azul a Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024 tras la derrota del Cacique ante Cobreloa en el estadio Monumental.

Y desde el conjunto estudiantil llegó respuesta para el "King". Matías Zaldivia, segundo capitán de los laicos y exjugador albo, se refirió a los dichos de Vidal y aseguró que ellos tampoco están pendientes del momento que vive el elenco de Macul.

ATON

¿Cuál fue la respuesta de Zaldivia a Vidal?

"Sí, sabemos que con respecto a Colo Colo hay gran distancia, pero opino lo mismo, no me fijo en Colo Colo", expresó el zaguero en una actividad publicitaria del club.

"Hay muchos equipos adelante de ellos, y nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en seguir mejorando, porque tenemos margen de mejora, es un torneo largo y los equipos regulares llegarán al final con chances", agregó.

Consultado sobre si la declaración de Vidal era un ninguneo a la "U", en su condición de líder del torneo, Zaldivia sostuvo: "¿Ninguneo? Para nada".

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Todo sobre Torneo Nacional