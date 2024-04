La sincera solicitud de Jorge Almirón luego de la derrota de Colo Colo ante Cobreloa

16 abr. 2024 - 09:34 hrs.

Colo Colo sigue sin enmendar el rumbo en el Campeonato Nacional, pues el lunes ante Cobreloa sumaron su segunda derrota al hilo -tercera si se considera el traspié frente a Fluminense por Copa Libertadores-, además de registrar dos caídas en casa frente a clásicos rivales: Universidad de Chile (10 de marzo) y el cuadro loíno.

A pesar de estos números que han dejado en ubicaciones secundarias al Cacique, el técnico Jorge Almirón solicitó no sobredimensionar lo ocurrido con el equipo, poniendo énfasis en encontrar su mejor versión lo antes posible.

¿Qué dijo Jorge Almirón tras la derrota ante Cobreloa?

"Soy responsable de lo que pasa y hoy no quiso entrar, por lo que es difícil explicar el partido. Por lo mismo, este martes comenzaremos a trabajar para el sábado y para el miércoles, porque tenemos compromisos fuertes y debemos estar preparados. (...) Después de un partido así los jugadores quieren jugar pronto y ahora hay que mostrar hombría y hacerse responsable del momento que vivimos", aseguró el DT.

Aton

De todas maneras, el argentino no se mostró preocupado por el décimo lugar que ocupan en la tabla, precisando que "falta mucho todavía y dependerá de nosotros recuperar rápido esos puntos perdidos. Ahora hay que analizar varias cosas y no perder la cabeza. Debemos seguir mejorando, pero este partido raro, generamos muchísimo y no quiso entrar".

En su análisis del cotejo, el trasandino insistió que "el partido fue claramente lo que se vio. Por un accidente nuestro cae el primer gol y después hicimos todo para empatar. Llegamos por todos lados, el arquero de ellos fue figura y generamos muchísimo. Hay cosas que tenemos que corregir".

Por último, pensando en los desafíos de los próximos días, Almirón solicitó que "hay que demostrar hombría y hacerse responsables todos. Yo fui jugador, pondría lo mejor el sábado (ante Universidad Católica) y también el miércoles (frente a Alianza Lima). Hay tiempo para recuperarse. Si puedo repetir el equipo lo haré".