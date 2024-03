Colo Colo anuncia a Gonzalo Castellani como nuevo refuerzo para reemplazar a César Fuentes

27 mar. 2024 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo anunció a su nuevo refuerzo, el argentino Gonzalo Castellani, de 36 años. El mediocampista se sometió a exámenes médicos y los aprobó sin problemas, por lo que ya entrena bajo el mando de Jorge Almirón.

La nueva contratación fue dada a conocer este miércoles en las redes sociales de los albos. "Bienvenido a Macul y mucho éxito en Colo-Colo, ¡vamos por grandes desafíos juntos!", se lee en la cuenta oficial de X.

👋🏼🏁 ¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐌𝐀́𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄!



Gonzalo Castellani, mediocampista argentino, es nuevo refuerzo del Cacique 💪🏼



Bienvenido a Macul y mucho éxito en Colo-Colo, ¡vamos por grandes desafíos juntos! pic.twitter.com/j7EAIYaEPs — Colo-Colo (@ColoColo) March 27, 2024

El jugador es el cuarto refuerzo del Cacique para la temporada 2024. Su fichaje fue fuera de plazo, pero pudo concretarse tras la baja de César Fuentes, quién sufrió una grave lesión en la rodilla.

COLO COLO

¿Qué dijo Castellani tras su arribo a Colo Colo?

Precisamente en X se recogieron las primeras impresiones de Castellani. "Estoy muy feliz. Me encontré con un grupo muy unido y enfocado en los objetivos que quieren conseguir. Es un gran paso en mi carrera", señaló, sumando que "quiero ponerme a punto físicamente luego para comenzar a sumar al equipo".

Castellani ya es Cacique ✍️



Gonzalo Castellani selló su vínculo con Colo-Colo y es nuevo refuerzo del Eterno Campeón ⚪⚫️ pic.twitter.com/zNS86Qmx8l — Colo-Colo (@ColoColo) March 27, 2024

Asimismo, contó que "el día martes me llamo Daniel (Morón). Me puse muy nervioso porque no todos los días te llama un club como Colo Colo, entonces no lo dudé y llegamos rápidamente a un acuerdo".

"Está llegada me encuentra en un momento maduro de mi carrera y creo que estoy para sumar al grupo en todos los sentidos. Tengo mucha confianza que nos irá muy bien esta temporada", aseguró el volante.

Almirón ya había dirigido a Castellani

El mediocampista llega a Chile tras la petición de Almirón, quien ya lo había dirigido en otras oportunidades.

Su último club fue Defensa y Justicia, donde jugó en diciembre pasado, pero actualmente se encontraba sin equipo. En el pasado fue parte de Unión La Calera, Boca Juniors y Atlético Nacional, entre otros.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Todo sobre Colo Colo