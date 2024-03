"Vamos a ir a ganar": Igor Lichnovsky y amistoso ante Francia

25 mar. 2024 - 09:50 hrs.

Después de vencer a Albania, partido que marcó el debut de Ricardo Gareca como nuevo entrenador, ahora en la Selección chilena ya están enfocados en el duelo de este martes ante Francia en Marsella, por el segundo amistoso de esta fecha FIFA de marzo.

En ese sentido, el defensa Igor Lichnovsky palpitó la visita ante el conjunto galo y aseguró que van por el triunfo, pese a no contar con el favoritismo.

"Nosotros vamos a hacer nuestro partido, vamos a ir a ganar, esto es fútbol, no sé cómo estén las apuestas afuera, pero somos chilenos", dijo el zaguero del América de México.

"Francia es un rival que juega profundo, tienen unos velocistas. Los diferentes jugadores son de clase A, pero también dependerá de como lo enfrentemos nosotros... Disfruten el partido", añadió.

El mensaje de Gareca

Además, dio a conocer qué les ha dicho el técnico Ricardo Gareca: "El mensaje principal que nos ha dado es que ya no somos chicos, esto lo tenemos claro, somos una selección y representamos a nuestro país y vamos a ganar".

"Creo que la disposición está, ya lo dijo Alexis cuando terminó el partido y si lo dice él que ha estado en todos los procesos, algo notó distinto, entonces es un punto a favor. Todos quieren que a Chile le vaya bien", sostuvo.

Por último, Lichnovsky realizó un balance personal: "En mi rendimiento me he visto bien, no me gusta hablar mucho de mí. La selección no es de nombres propios, es de la gente, cuando no he sido nominado siempre he querido que le vaya bien y que estén los mejores".

