"¡Vamos Javi querido!": Estudiantes reporta que Javier Altamirano dejará cuidados intensivos ante favorable evolución

Este sábado 23 de marzo se dio a conocer que Javier Altamirano, futbolista chileno de Estudiantes de La Plata, dejará cuidados intensivos y pasará a una sala común, tras su favorable evolución médica.

Cabe recordar que el volante de 24 años protagonizó un dramático momento el pasado domingo, cuando cayó y comenzó a convulsionar en plena cancha a los 25 minutos del partido contra Boca Juniors. Inmediatamente fue sacado en ambulancia, mientras el público y sus colegas miraban atónitos lo que ocurría.

Al día siguiente, su club dio a conocer que el exHuachipato había sufrido una trombosis del seno longitudinal superior, es decir, una afección en su cerebro que lo mantiene hasta el momento siendo altamente monitoreado.

El club Estudiantes de La Plata dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X (antes Twitter) donde publicó un parte médico actualizado del jugador.

"Javier Altamirano continúa con su buena evolución. En el día de hoy pasará de cuidados intensivos a sala común para continuar con su recuperación", escribió el equipo platense.

Tras la publicación del nuevo parte médico, decenas de hinchas utilizaron la mencionada red social para mandar mensajes de ánimo al jugador y demostrar su alegría frente a la buena noticia. Revisa a continuación algunos de ellos:

